Veilig autonoom rijden? Maak voetgangers robots!

Opschudding in de wereld van de zelfrijdende auto's.

Het is een mooie vrijdagavond en misschien ben je van plan om vanavond je weekendauto van stal te halen om even een stukje door de prachtige natuur die ons mooie land rijk is heen te boenderen. Wellicht stop je onderweg ergens voor een alcoholvrij biertje, of ach misschien wel twee. Mentaal aangeschoten maak je je weg aan het eind van de avond weer naar huis, geef je je motor wat toeren en mijmer je even weg bij de gedachte hoe simpel plezier kan zijn. Maar dan begint het stemmetje van Elon Musk en de zijnen te knagen in je hoofd. Hoe lang kunnen (en mogen) we nog genieten van zelf sturen? Wanneer nemen de robots en de grijze massa ons ook dit pleziertje af?

Voor degenen die dit ook als een schrikbeeld zien, hebben we goed nieuws. Een vooraanstaande researcher van en investeerder in autonome tech, Andrew Ng, heeft namelijk wat controversiële uitspraken gedaan over autonome tech die stof doen opwaaien. Het probleem van autonome auto’s zijn volgens Ng namelijk niet autonome auto’s, maar de onvoorspelbaarheid van menselijk gedrag. Daar ligt het echte probleem! Die mensen die maar niet als robots precies doen wat ze moeten doen. Ng zegt:

What we tell people is, please be lawful and please be considerate.

Kwaliteitspublicatie Automotive News vergelijkt het met de furore die ontstond toen bleek dat als je de iPhone 4 op een bepaalde manier vasthield het signaal wegviel, waarop Steve Jobs himself met de oplossing ‘houd ‘m dan niet zo vast’ op de proppen kwam. Nog steeds is de iPhone 4 de beste telefoon die ik ooit gehad heb, maar dat aspect was natuurlijk gewoon ruk. Zo’n ding moet gewoon werken en daar moeten geen lapmiddelen voor nodig zijn.

Haters Critici zeggen dan ook dat Ng met zijn uitspraak een bizarre ommezwaai maakt die het bestaansrecht van autonome auto’s ondermijnt. De belofte van autonome auto’s was namelijk dat er geen verkeersdoden meer zouden vallen, period. Niet dat er geen verkeersdoden meer zouden vallen mits mensen niet in het pad van een autonome auto lopen.

Gary Marcus, een psychologie professor aan New York University, claimt dat Ng gewoon de goal posts wil verplaatsen om zijn doel (HAR HAR) te kunnen bereiken. Volgens hem is kunstmatige intelligentie nog niet intelligent genoeg voor autonome auto’s op dit moment en is de enige manier om ze veilig te laten rijden ze segregeren van menselijke weggebruikers. Als een rechtgeaarde NPR-luisteraar voegt Gary hieraan toe dat dergelijke autonome auto’s al bestaan. We noemen die alleen ‘treinen’. Oh snap.

De discussie of autonome auto’s ooit echt gaan werken is weer heet sinds een zelfrijdende Uber een overstekende vrouw doodreed. Uit analyse van de data bleek dat de auto de vrouw wél opgemerkt had, maar het systeem vervolgens heeft geconcludeerd dat het om een ‘false positive’ ging. De vrouw werd aangereden op een stuk weg waar je normaal geen voetgangers zou verwachten. Het zijn precies dat soort eindeloze variabelen waar een computer moeilijk/niet mee om kan gaan. Aan een kant misschien jammer, aan de andere kant kunnen we waarschijnlijk nog best lang genieten van zelf het stuur in handen nemen.