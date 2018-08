Reviewoverzicht: kenners over ‘I am Paul Walker’

Is de docu over het leven van de Fast & Furious held het aanzien waard?

De dood van acteur en schakelvirtuoos Paul Walker ligt alweer bijna vijf jaar achter ons. De acteur beleefde zijn grote doorbraak door het spelen van Brian O’Connor in de Fast & Furious franchise. Hoewel we het gedeelte van die ‘franchise’ pas nu kunnen vaststellen. Toen het eerste deel The Fast and the Furious uitkwam in 2001 kon nog niemand bevroeden dat de film over de Amerikaanse car culture en tuningscene van toen uit zou groeien tot een van de dikst verdienende filmseries ooit ever. Op dat lijstje hoeft het Fast-universum alleen Marvel’s spandex-familie, Han Solo, Harry Potter, Sjeems Bond, de orks van LOTR en de X-Men voor zich te dulden.

In het kader van dit belachelijke succes en de tragische dood van Walker, was het vrijwel onvermijdelijk dat er een docu over het leven van de beste man zou komen. Die is er nu en hij heet I Am Paul Walker. Het eerste wat opvalt aan de docu is dus dat de makers ervan per abuis de tegenwoordige tijd gebruikt hebben voor de titel. Maar goed, laat ik er verder zelf maar niks meer over zeggen en het woord overlaten aan de echte kenners:

Mathew Olson, digg.com

Titel: The New Paul Walker Documentary Is An Incomplete Look At An Incomplete Life

Ja, mooi gevonden die titel natuurlijk, maar het impliceert ook direct een bepaalde mate van kritiek. Toch valt dat uiteindelijk allemaal wel mee. Dat sommige aspecten van Walkers leven die een negatief op hem zouden kunnen schijnen, zoals zijn affaires na de geboorte van dochter Meadow, niet voorbijkomen in de film is in zekere zin te verwachten. Bovendien is er waardering voor het feit dat regisseur Adrian Buitenhuis het cliché dat Walker met zijn liefde voor snelle auto’s altijd bestemd was voor het lot dat hem uiteindelijk trof vermeidt. Vooral Pauls familie komt aan het woord, aan de hand van wat homevideos van vroeger. Een keuze die deze recensent wel lijkt te kunnen waarderen, zelf als daardoor niet het volledige plaatje van de mens Paul Walker gegeven wordt.

Brian Lowry, CNN

Titel: ‘I Am Paul Walker’ brings more nostalgia than depth to actor’s life

Om te beginnen moet Brian even kwijt dat hij het maar morbide vindt dat Paramount Network tegenwoordig wel vaker de niche van de docu over de gestorven celeb opzoekt. Noted. Ook voor de rest is Brian niet zo gecharmeerd van de docu, juist omdat deze in zijn ogen niet de conclusie trekt dat Walker te veel risico’s nam voor een man die claimt een puike vader te willen zijn. Lowry zelf heeft namelijk duidelijk wel die conclusie getrokken.

Kaitlin Reilly, Refinery29.com

Titel: I AM Paul Walker Documentary Paints A Pleasant View Of A More Complicated Star

Kaitlin is duidelijk wél gecharmeerd van Walker en diens blauwe ogen. Dat de documentaire Paul afschildert als een stille weldoener met een goed hart gaat er dan ook als zoete koek in bij Kaitlin. Vooral het feit dat hij ooit een Lexus kocht voor zijn zus en (anoniem) een verlovingsring van 10.000 Dollar voor een soldaat die zelf geen ring voor zijn din kon kopen lijkt Kaitlin wel te graven.

Conclusie: tussen de regels door lezen we dat de docu vooral een uurtje positiviteit over Paul Walker behelst. En ach waarom ook niet, het is niet alsof Paul iets gedaan heeft in zijn leven waardoor hij dat niet zou verdienen. Niets dan lof over de doden. Voor mensen die hopen op een diepgravende analyse van de psyche van de acteur is dit misschien niet de juiste docu. Misschien reflecteert I Am Paul Walker daarmee wel perfect zijn meest bekende films: niet te moeilijk doen, gewoon popcorn erbij pakken en goan!