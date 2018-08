Chorizo! Maakt Alonso een F1 comeback na 2019?

Wij fronsen de wenkbrauwen.

Er mag dan vier weken lang niet geracet worden in de F1, maar van F1-afkickverschijnselen is geen sprake. Deze hete zomer verwend de diehard F1-fan namelijk volop met de traditionele rijders carrousel, die ondanks zijn ‘traditionele’ status lang niet altijd zo spannend is als dit jaar. Het begon allemaal met de overstap van Ricciardo naar Renault, vervolgens kregen we de overname van Force India door Lawrence Stroll en deze week werd daar het vertrek van Alonso uit de F1 aan toegevoegd. Nog steeds is het niet geheel duidelijk wat dit alles voor implicaties heeft. Dat er nog enkele wijzigingen zullen volgen voor de Grand Prix van België volgende week is allesbehalve uitgesloten.

Het vertrek van Alonso verbaasde mij persoonlijk omdat ik de Spanjaard toch had ingeschat als een man die alle aandacht en waardering die hij nog steeds krijgt in de F1 uiteindelijk niet op zou kunnen geven. Je kent het type wel: klagen, klagen en nog eens klagen, maar als puntje bij paaltje komt gewoon lekker bijtekenen. Dat FA in die zin de sport los kan laten heeft me wat dat betreft positief verrast. Ondanks dat Max van mening is dat een overstap maken naar Amerika alleen iets is voor mensen die niet kunnen winnen.

Maar misschien was die verrassing (en de ode aan Alonso’s F1 carrière) voorbarig. Alonso heeft de deur naar een comeback namelijk op een kier gezet aan de vooravond van de zes uurs race op Silverstone dit weekend. Op de vraag of hij een comeback in de F1 uitsluit, zegt de Spanjaard:

Ik denk dat de deur naar de F1 nog altijd openstaat, want ik ben in mijn carrière nog nooit zo goed geweest als nu. Waarom zou ik de deur dichtgooien? Alles kan gebeuren in de toekomst.

Zo blijft de sneaky Spanjaard, ook in zijn absentie, dus toch een factor in de F1. Let maar op als we volgend seizoen rond deze periode in het jaar zitten, dan gaat de naam van Alonso wederom genoemd worden. Zeker als hij op dat moment goed presteert ergens buiten de F1. Overigens zou ALO niet de eerste voormalig kampioen zijn die na een (al dan niet vrijwillige) pauze een comeback maakt en nog een titel pakt. Mannen als Niki Lauda en Alain Prost gingen hem al voor.