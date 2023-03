“Volkswagen was een Golf met V10 van plan”

Da’s toch belachelijk, een V10 in een Volkswagen Golf? Is het ook, maar dat weerhield Volkswagen niet om het te proberen.

Wanneer we het hebben over de Volkswagen Golf V (1K) kan ondergetekende niet meer objectief zijn. Over mijn ervaringen dusver met een Golf GTI als dagelijks vervoer ga ik het nog wel eens uitgebreid hebben, maar we moeten het hebben over de auto an sich.

Snel!

Om even het beeld te schetsen: een Golf GTI is snel. Dat merk ik ook. Nou ben ik een Clio uit het jaar kruik gewend, maar het is een rap apparaat. Dat terwijl de GTI niet eens de limiet was voor de vijfde generatie Golf. Sterker nog: er zou een ultiem topmodel komen.

R32

Nou zeggen we niks raars als we zeggen dat de Golf GTI niet het topmodel was en dat eigenlijk sinds de Golf IV niet meer is geweest. Dat is namelijk de R(32). In het geval van de Golf V was dat dus de R32 omdat deze 250 pk heeft en een grotere motor, de 3.2 VR6. Als je perceptie dus is dat de GTI serieus snel is, dan moet dat wel een raket zijn.

Oh ja, en we weten dat Volkswagen ooit een Golf met W12 ‘uitbracht’. Dat was een gestoord en niet afgewerkt project voor Wörthersee, nooit bedoeld als productieauto. Logisch dat je dan een gestoord resultaat krijgt. Nee, er was een Golf van bijna dit kaliber die wat serieuzer bedoeld was.

Archief

Daarvoor moeten we even de archiefkast induiken. De blik in het archiefkast krijgen we dankzij Marcos Marques die om de tafel zat met The Intercooler. Marques zet zich momenteel hard in voor de welbekende synthetische brandstoffen voor Porsche. Interessant, maar interessanter is dat Marques veel weet over motoren van VAG die de revue zijn gepasseerd in zijn tijd.

Volkswagen Golf met V10!?

Marques bevestigt: hij wist ervan dat Volkswagen bezig was met een V10 in de Golf V. Ja, echt! En niet om de GTI-fans op Wörthersee blij te maken, maar als commercieel product. Waarom? Dat weet niemand. Er werd gespeculeerd dat Volkswagen F1-ambities had en V10-motoren in de F1 waren des tijds de norm. Het zou een tof halo-project zijn. De gekozen motor was overigens de Lamborghini 5.2 liter V10 die uiteindelijk de Gallardo en Audi R8 zou aandrijven. Deze zou overdwars in de Golf komen te liggen en zo’n 500 pk leveren. Volgens Marques kon het chassis het aan, maar zou het alsnog een hele kluif worden om het echt te laten werken. Ook zegt Marques dat het om een echt fysiek model ging met V10 en dat ‘ie hem zelfs af en toe heeft laten starten. Maar Marques was niet betrokken bij het project en weet dus niet meer dan ‘hij bestaat en VW was het van plan’. We weten dat de realiteit is dat de Golf er nooit kwam en eventuele F1-ambities van Volkswagen ook de ijskast in gingen.

Meer gekke VAG-plannen

Marques legt nog een paar andere doodgeboren plannen van Volkswagen op tafel. Zo zou Porsche een motor klaargestoomd hebben voor een eventuele 918-opvolger en dat zou gaan om een ‘flat eight‘. Inderdaad, een platte motor à la 911, maar dan met acht cilinders in plaats van zes. Deze zou vijf liter groot zijn en als testauto werd een 718 Cayman gebruikt. Er is dus ergens (in een archief van Porsche) een 718 met een 5.0 liter grote achtcilinder achterin.

Nu we het toch hebben over instapmodellen à la Porsche 718: er zou ook een instapper voor de Audi R8 op de planning gestaan hebben en deze zou zijn motor delen met de TT RS. Een 2.5 liter vijfcilinder dus. Nou zou je daarvoor dus gewoon een TT RS kunnen kopen, maar die heeft de motor voorin. In de R8 zou deze motor dus in het midden komen te liggen.

En om deze geheime inkijk in VW’s planning af te maken heeft Marques ook een ‘quad turbo Porsche 911 Turbo (991)” genoemd. Waar Porsche dus een extra set turbo’s op de 911 Turbo zou schroeven om tot nog meer pk te komen. Zoals bij alles wat reeds genoemd is: het is er allemaal niet van gekomen en de reden is onbekend. Je kunt de reden echter gokken: er zat niet genoeg winst in. Bovendien zijn een aantal van deze plannen uit de tijd dat EV-ontwikkeling meer aandacht vereiste dan gekke auto-motorcombinaties.

Kortom: uiteindelijk zat de Golf GTI dus maar één trede af van het topmodel, in plaats van twee (flinke) treden. De Volkswagen Golf met V10 kwam er nooit, maar was wel briljant geweest. En een briljante financiële flop, lijkt ons.