Schaeffler 4ePerformance is sneller dan een LaFerrari

Meer dan 1.000 pk onder de kap. Daar kan menig tuner een puntje aan zuigen.

Het Duitse Schaeffler heeft er schoon genoeg van dat mensen de Formule E zien als een slap, groen alternatief voor de Formule 1. Mocht je nog altijd niet onder de indruk zijn van de technische ontwikkelingen die alle betrokken bedrijven, fabrikanten en ingenieurs de afgelopen jaren hebben gemaakt, dan komt Schaeffler je misvormde brein even het licht laten zien. Het bedrijf heeft namelijk een Audi RS3 omgetoverd tot een elektrokanon dat sneller is dan een LaFerrari.

De enorme stap die de Audi RS3 op het gebied van prestaties heeft weten te zetten, heeft Schaeffler volledig door weten te voeren dankzij technieken die direct zijn overgenomen uit de Formule E. In het specifiek heeft Schaeffler de elektromotoren van de ABT Schaeffler FE01 gebruikt, waarmee Lucas di Grassi in het seizoen van ’16/’17 de titel naar zich toe wist te trekken. Dit is het seizoen voordat Audi als constructeur bijsprong en het team in zijn volledigheid overnam.

De omgebouwde Audi RS3, die we nu kennen als de Schaeffler 4ePerformance, gebruikt niet minder dan vier elektromotoren van de Formule E-wagen. Wetende dat ieder van deze motoren 300 pk produceert, betekent het dat de elektrische RS3 1.200 pk aan boord heeft. Het krankzinnige vermogen stuwt de wagen in minder dan 7 seconden naar de 200 km/u, waardoor hij sneller is dan een LeFerrari en Hennessey Venom GT is. De wagen heeft een batterijcapaciteit van 64 kWh.

De motoren worden eerlijk verdeeld over de twee assen van de wagen. Elke individuele motor is aan een wiel verbonden. De twee motoren die zich op dezelfde as bevinden zijn op hun beurt weer aan een versnellingsbak verbonden, waardoor we het een elektrische twin axle mogen noemen. Niet alleen dat, want door deze constructie beschikt ieder van de vier wielen over torque vectoring. Zin om er één te kopen? Balen, ze gaan niet in productie.