Dit Barbie-autootje rijdt dik 110 kilometer per uur

De ideale auto om je dochter warm te krijgen voor een F1-carrière?

Het ganse land is inmiddels fan van Max Verstappen. Met zijn dappere moves en compromisloze houding heeft de jonge draufgänger de bewondering van de massa gewonnen, hoewel hij soms wellicht net iets te ver gaat. Dat zoveel mensen zo weg zijn van Max heeft waarschijnlijk meerdere, afzonderlijke grondslagen. Het is bewondering voor iets kunnen wat niet iedereen kan, misschien ook bewondering voor het succes op zich en ongetwijfeld ook gewoon het oud-Hollandse ‘oranjegevoel’. Maar ik vermoed dat het ook het feit is dat Max de droom van velen onder ons leeft. Welke autoliefhebber heeft er namelijk niet van gedroomd om zelf F1 coureur te worden?

Helaas is beginnen in de autosport niet zo makkelijk als beginnen als voetballer of tennisser. Als Max-in-spe ben je in eerste instantie toch aangewezen op je ouders. Die moeten niet alleen de nodige moulah op kunnen brengen, maar ook en misschien wel vooral de tijd hebben om jouw als kleine dreumes met alle apparatuur in touw naar de (inter)nationale circuits te slepen. Om dat vol te kunnen houden moet de passie voor de sport er ook bij de ouders al een beetje inzitten. De combinatie van al deze dingen bij elkaar, is bij de meeste mensen simpelweg niet aanwezig. En dus loop jij nou gefrustreerd rond en heb je gezworen dat jouw kind jouw droom een generatie later alsnog móet en zal waarmaken. Samen met Jos als twee racedads onder elkaar hangen in F1-paddock, wie wil dat nou niet?

Maar helaas, nu je er eindelijk in geslaagd hebt iemand te bezwangeren, komt het slechte nieuws: het is een meisje. Heb jij weer. Hoe krijg je het in hemelsnaam voor elkaar om die niet van paarden, maar van paardenkrachten te laten houden? Voor de tweede keer in je leven spat je droom uiteen. Of, misschien toch niet?