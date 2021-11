Een Grand Prix van Londen is zo gek nog niet?

Althans, zelfs de burgermeester van Londen ziet een spectaculaire Formule 1 Grand Prix door de straten van Londen wel zitten.

Of de conservatieve inwoners van de Britse hoofdstad er ook nog warm voor lopen? Ach, voor- en tegenstanders zal je altijd houden. Er zouden concrete plannen zijn om een tweede Grand Prix, naast Silverstone, te organiseren in het Verenigd Koninkrijk. Een Grand Prix van Londen pal door de beroemde hoofdstad.

Het Amerikaanse investeringsbedrijf 777 Partners en een Britse partij zouden hierachter zitten. Sadiq Khan, de burgermeester van Londen, heeft ook al zijn goedkeuring gegeven voor een eventuele Grand Prix in zijn stad. Kortom, het idee is niet uit de lucht gegrepen en met een duim omhoog van de burgermeester staan de eerste lampen op groen.

Als je verwacht dat de Formule 1-auto’s door de binnenstad racen met een Big Ben op de achtergrond, dan heb je het mis. Helaas zit dat er niet in. Een potentiële locatie is het industriële gebied Royal Docks, net buiten de stad. Het doet een beetje denken aan Miami. Ook daar komt een Grand Prix en niet in de stad, maar net daarbuiten.

Wanneer deze race zou moeten plaatsvinden is nog onduidelijk. Tevens onbekend is het feit of de Grand Prix van Londen als nieuwe race op de kalender komt, of een andere vervangt. Want de kalender is volgend jaar al bomvol met 23 geplande races. (via Metro)