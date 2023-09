Veilig Verkeer geeft vlogger die zichzelf filmt in de auto ervan langs

YouTuber Gio zat zichzelf huilend in de auto te filmen op de snelweg, en Veilig Verkeer Nederland vindt daar wat van.

Influencers heten niet voor niets influencers: zij hebben veel invloed op hun (jeugdige) kijkers. In dat geval moet je misschien een beetje het goede voorbeeld geven. Dat deed de Enzo Knol bijvoorbeeld niet, toen hij eerder dit jaar aan de kant werd gezet wegens te hard rijden en vervolgens bijdehand ging doen tegen de politie. Dit kwam hem op de nodige kritiek te staan, onder andere van Veilig Verkeer Nederland.

VVN vindt nu ook dat een andere vlogger het slechte voorbeeld geeft, namelijk Gio Latooy, beter bekend als Gio. Wat deed hij dan verkeerd? Nou, in een recente video zat hij zichzelf huilend te filmen nadat zijn relatie was uitgegaan. Dat is al een beetje raar (hij zegt het zelf ook), maar het probleem was: hij zat met een camera in de hand terwijl hij op de snelweg reed.

Rob Stomphorst, woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland heeft hier geen goed woord voor over: “Het is in de eerste plaats al onverstandig om met liefdesverdriet achter het stuur te kruipen. En om dat ook nog eens met één hand te filmen. Absurd en onverantwoord weggedrag. Dit doe je niet, en al helemáál niet in zo’n emotionele toestand. Dit gaat alle perken te buiten.”

Volgens Veilig Verkeer geeft Gio dus een heel slecht voorbeeld aan zijn volgers. En dat zijn er heel wat: het YouTube-kanaal van de 24-jarige vlogger heeft op dit moment 1,3 miljoen volgers. De video in kwestie is 750.000 keer bekeken in een week tijd.

Gio zelf heeft inmiddels ook gereageerd via zijn woordvoerder. Die laat weten dat het inderdaad beter was geweest om de auto stil te zetten en dat Gio beseft dat hij een voorbeeldfunctie heeft. De woordvoerder verdedigt de YouTuber echter door te zeggen dat hij wel degelijk oog had voor het verkeer. De oplossing voor het probleem is overigens vrij simpel: gewoon een GoPro op de voorruit plakken.

Mocht je nog benieuwd zijn in wat voor auto Gio reed terwijl hij liefdesverdriet had: dat was een Porsche Panamera Sport Turismo. Daarnaast heeft hij ook nog een Ferrari 458 Speciale in zijn garage staan. Inderdaad, op zijn vierentwintigste. Dat kan dus als je 1,3 miljoen volgers hebt op YouTube.

Het fragment in kwestie kun je hieronder bekijken, vanaf minuut 14.00:

Via: AD