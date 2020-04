Actieradius Taycan 4S beter dan fabrieksopgave

Als de range van de Porsche Taycan 4S veel beter is dan de opgave, waarom dan nog een Tesla kopen? De actieradius van de Taycan 4S ís namelijk veel beter dan opgegeven.

We weten het. Je mag ze niet met elkaar vergelijken. We hebben het natuurlijk over de Porsche Taycan en de Tesla Model S. De Model S leek een beetje de blauwdruk te zijn voor de Porsche Mission E, die later op de markt zou komen als de Porsche Taycan.

De consensus was een beetje als volgt: de Tesla Model S is sneller, ruimer, goedkoper en heeft een grotere actieradius. Bij de Porsche hebben ze aandacht besteed aan dingen die de petrolhead leuk vind: wegligging, stuurgedrag, afwerking en materiaalgebruik staan daadwerkelijk op Porsche-niveau.

Geen concurrenten

Dus bij zowel Porsche als Tesla zullen ze zeggen dat het geen concurrenten zijn, ondanks dat in alle ‘comment-secties’ de discussies zeer hevig zijn. De Porsche-fans lachen zich kapot op de plastic bak die ze bij Tesla ‘interieur’ noemen, de Tesla-adepten moeten kirren vanwege de matige actieradius van de Duitser. Maar wat blijkt: deze is zo slecht nog niet.

Niet wetenschappelijk

Dat is niet wetenschappelijk vastgesteld, maar Matt Farrah kwam daar ‘toevallig’ achter. Matt Farrah is de persoon achter The Smoking Tire, een van de eerste echt gave Youtube-kanalen voor de petrolhead. Matt Farrah kreeg van Porsche USA een Taycan 4S in de schoot geworpen. Hij mocht de komende 24 uur ermee doen wat ‘ie wilde. Hij koos ervoor om flinke rit te gaan maken met zijn vriendin.

40% betere actieradius

Het resultaat was best verrassend. Onder normale omstandigheden is de actieradius van de Taycan 4S 40% beter dan waarmee wordt geadverteerd. Je leest het goed: de actieradius van de Taycan 4S is een stuk beter dan de opgave. In tegenstelling tot veel Tesla’s op de Autobahn, reed Farah gewoon normaal met het verkeer mee. Er was geen sprake van hypermilen. De stoelventilatie en climate control stonden gewoon aan.

149 km méér dan opgegeven

Volgens de EPA moet de Taycan 4S op een volle accu 324 kilometer halen. De rit van Farrah was 444 km en werd zonder problemen gehaald. Aan het einde had hij zelfs nog 29 kilometer over! Dat is in totaal 473 km, aanzienlijk beter dan de opgegeven 324 km. Het is niet de eerste keer dat de Porsche Taycan het stiekem veel beter doet dan opgegeven. Ook de Taycan Turbo S bleek aanzienlijk zuiniger. De video kun je hieronder bekijken: