Deze S63 AMG cabrio is verfraaid door Vilner

Of niet?

De guitige Oost-Blokkers van Vilner staan niet per se bekend om hun terughoudendheid. De vorige keer dat we over ze schreven hadden ze van een Mitsubishi een creatie gemaakt waardoor je spontaan Kung Fu skills wil leren. Maar Atanas Vilner heeft zich dit keer ten gunste van de kunstzinnige touch bewust ingehouden, zo zegt hij.

De Mercedes S63 AMG die hij nu bij de kladden heeft genomen staat namelijk af fabriek al op punt, vindt ananas Atanas. En daar heeft hij wel een punt. Het moet een beetje je ding zijn, maar Mercedes is lekker bezig met haar interieurs de laatste tijd. Zeker als je het lef hebt om de barokke vormen af te maken met barokke kleurstellingen in plaats van zwart met carbon, doen de cabines van (grote) moderne Mercs zo luxe aan als ze horen te doen. Desalniettemin kan een kleine aanpassing hier en daar soms een groot effect bewerkstelligen, zo weet Vilner.

Dus heeft hij de zittingen van de S63 AMG niet compleet opnieuw bekleed, maar alleen de wangen ervan, voor wat extra contrast. Ook de deurbekleding is voorzien van extra leder, maar wel precies hetzelfde spul dat Mercedes zelf gebruikt voor het dash om het geheel een uniforme OEM-look te geven. Hulde.

De finishing touch, of zoals Vilner het noemt, een ‘key element’, is de sleutel van de auto die omhuld is met een laagje leder. Atanas stoorde zich er namelijk aan dat de sleutel van de S63 AMG, los van een AMG-logootje, eigenlijk niks speciaals is. Maar die serieuze Stuttgartse omissie heeft hij bij deze rechtgezet. Koop dan?