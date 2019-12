Vergaap je aan de meest statige limo van het moment

De auto komt uit onverwachte hoek. Moet

Het is enorm lastig om de Gevestigde Orde in het segment der luxe limo’s te verstoren. We hebben het nu niet eens over de ‘Duitse Drie’, want de Mercedes-Benz S-Klasse is in deze klasse schier ongenaakbaar. Ondanks dat het huidige model flink op leeftijd is, verkoop Mercedes er zo’n 14.000 tot 15.000 van op jaarbasis in Europa.

Zelfs merken als Audi en BMW komen daar bij lange na niet aan. De BMW 7 Serie zit zo rond de 10 jaarlijks en Audi is blij wanneer ze 6.000 A8’s verkopen. Jaguar is (voorlopig) gestopt in dit segment en de rest mag het met de kruimels doen, denk aan de Lexus LS en Cadillac CT6.

Wellicht komt daar binnenkort een nieuw model bij. Hyundai broedt namelijk op het plan om Genesis te gaan voeren in Europa. Waarschijnlijk niet om enorme verkoopcijfers te noteren. Het luxe segment scoort voornamelijk als SUV en Infiniti heeft bewezen dat enkel een goed product niet voldoende is. Als Hyundai de Genesis G90 in Europa gaat leveren, zou dat tevens een enorme kroon zijn op het harde werken. De Zuid-Koreanen zijn immers al jarenlang aan de weg aan het timmeren. Zeker als het om luxe limousines gaat. Dit zijn de voorlopers van de Genesis G90:

Hyundai Dynasty (LX)

1996 – 2005

Hyundai heeft al langere tijd ervaring met het bouwen van grote sedans. Zo bouwde het de Ford Granada in licentie en werd deze opgevolgd door de Hyundai Grandeur, een naam net zo hoopvol doch misplaatst als de Mitsubishi Carisma. Overigens had de Hyundai Grandeur géén charisma (of grandeur), maar was het wél een Mitsubishi, namelijk een Debonair met andere badges.

De Grandeur was echter een E-Klasse concurrent. De Dynasty was bedoeld voor de Captains of Industry. Ondanks dat de auto tot wel 5,13 meter lang was, had de auto enkel een V6 (2,5 3 of 3,5 liter) en voorwielaandrijving. Overigens was de Dynasty ontwikkeld in samenwerking met Mitsubishi, want de Mitsubishi Proudia was exact dezelfde auto.

Hyundai Equus (LZ)

1999 – 2009

In 1999 arriveert het nieuwe absolute topmodel van Hyundai in de vorm van de Hyundai Equus. Wederom in samenwerking met Mitsubishi, dat de limo wederom vermarkt onder de naam Proudia. Aziaten en naamgevingen is altijd een leuke combinatie. De Hyundai Equus is voornamelijk bedoeld voor de eigen markt. In Zuid-Korea had het merk een zeer sterk imago, terwijl in Europa en de Verenigde Staten Hyundai meer een value-for-money merk was dan een luxe autobouwer.

Wederom waren er een hoop zescilinders leverbaar (3.0, 3.3, 3.5 én 3.8 liter), maar kon je ook opteren voor een dikke 4.5 liter V8. Let wel, deze dreef de voorwielen aan, puur en alleen om bepaalde Autoblog-redacteuren een hak te zetten. De Equus was leverbaar met een korte wielbasis of als verlengde ‘Limousine’. Ook worden er een paar ‘Phaeton’-cabriolets gebouwd. In 2003 word het model strakgetrokken.

Hyundai Equus (VI)

2009 – 2016

In 20009 pakt Hyundai goed uit en lanceren ze de tweede generatie van de Equus. Ditmaal werkt Hyundai niet samen met Mitsubishi, maar doen ze het zélf. Hyundai kiest ervoor om het statige doch generieke design te laten varen. In plaats daarvan is de tweede generatie Equus een stuk moderner en bijna Europees te noemen. Natuurlijk heeft een Hyundai-grille niet de status van die van een Jaguar, Lexus of Mercedes-Benz, maar de auto misstaat zeker niet in dat gezelschap.

Groot verschil is dat de auto nu wél achterwielaandrijving heeft. Ook begint het nu bij een bijna 300 pk sterke V6 en zijn er twee dikke achtcilinders (4.6 en 5.0) leverbaar. Ook bijzonder is de verlengde uitvoering.

Normaal gesproken is zo’n limo namelijk al groot zat. De meeste ‘L’ uitvoeringen doen er zo’n 10 to 15 cm bij, een beetje afhankelijk per auto. Bij de Equus Limousine ging Hyundai ervan uit dat er véél meer binnenruimte gewenst en was de wielbasis maar liefst 30 cm langer. Er was ook een sportieve versie ontwikkeld met RMR (Rhys Millen Racing), maar die zag het levenslicht helaas niet, het zou bij een concept blijven. In 2014 wordt de gehele lineup voorzien van een subtiele facelift.

Genesis G90 (HI)

2016 – 2018

De opvolger van de Equus lanceert Hyundai in 2015. In plaats van wederom voor dezelfde naam te kiezen, wordt er gebruik gemaakt van een nieuw merk: Genesis. In eerste instantie is de auto meer van hetzelfde. Mercedes-achtige looks, relatief ingetogen lijnen en een statig voorkomen. Gewoon een nette doch traditionele sedan. Maar daar zijn er natuurlijk voldoende van. In de Verenigde Staten kun je namelijk ook kiezen voor een Acura RLX, Cadillac CT6, Infiniti Q70L, Lexus LS en Lincoln Continental. Om maar te zwijgen van de Europese aanbiedingen.

Hyundai G90 (facelift)_

Hyundai schudt daarom in 2018 het schroom van zich af en voorziet de auto van een flinke facelift. Is er wel sprake van een facelift? Want het lijkt een compleet andere auto te zijn. In technische zin is er niet veel veranderd. De auto staat op dezelfde basis en de motoren zijn gelijk. Ook qua afmetingen zijn er weinig verschillen. Wel heeft de auto een veel assertievere uitstraling. Ook heeft Hyundai ervoor gekozen om volledig de luxe kant op te gaan.

Geen faux-sportieve elementen, geen N-Line sportpaketjes of ‘blackline’ raamstijlen. Nee, gewoon veel geborsteld aluminium en opgepoetst chroom. Een sedan waar je weer trots op kan zijn, in plaats van een vierdeurs waarmee je je anoniem voort kan bewegen in het verkeer. Er is keuze uit een 3.3 V6 met turbo, goed voor 370 pk en 509 Nm. Een motor die we kennen van de Kia Stinger. Een andere optie is een V8 met 420 pk en 519 Nm. Deze is geheel atmosferisch, wat vrij uniek is voor deze klasse.

Dan rest de vraag: gaan ze verkocht worden in Europa? Waarschijnlijk niet zo veel. Het segment is niet populair en wordt gedomineerd door één speler en een paar subtoppers. Het verleden heeft aangetoond dat het heel erg lastig is om daar tussenin te komen.

Wellicht dat we anders naar de Genesis G90 moeten kijken. Ten eerste geeft de auto deze klasse nu weer de nodige appeal, iets wat sinds het verdwijnen van de Jaguar XJ in deze klasse hard nodig was. Ten tweede is de G90 een soort reminder om te laten zien waartoe de Zuid-Koreanen in staat zijn. 20 jaar geleden waren het nog verlengde Mitsubishi’s met nephout en een gouden badge. Tegenwoordig schurken ze al dicht tegen de gevestigde orde aan. We zijn erg benieuwd hoe de Genesis G90 er in 2039 uitziet.