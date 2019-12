Wat kunnen we eigenlijk verwachten van de nieuwe Volkswagen Caddy?

Misschien wel de grootste verandering sinds 2004.

De Caddy is een enorm belangrijke bedrijfswagen voor Volkswagen. Het is de betaalbaarste en meest compacte besteller van de Wolfsburgers, onder de Transporter en Crafter gepositioneerd.

De Caddy begon zijn carrière als Golf pickup. Vervolgens werd het een Polo met hoge bak eraan. Maar het idee van PSA, de Ludospace, bleek een briljante. Een auto die bedoeld was als functionele familieauto of kleine bedrijfswagen. Eenvoudige techniek, maar wel een unieke basis. Het bleek een gouden zet.

Nu is Volkswagen altijd ijzersterk geweest als het gaat om facelifts en een model vers houden voor de markt, maar de Caddy begint inmiddels op leeftijd te geraken. Het huidige model loopt namelijk al mee sinds 2003! Dat is 16 jaar oud. Niet dat je het direct in de verkoopstatistieken terug ziet, want de huidige Caddy verkoopt nog ouderwets goed.

Er circuleren diverse spyshots van de Caddy op het interweb. Heel veel zin om deze op te zoeken heeft het niet, want de Caddy lijkt sprekend op zijn voorganger. Ditmaal zijn de meeste veranderingen onderhuids. Het huidige model is gedeeltelijk gebaseerd op de Golf V. De nieuwe Caddy komt eindelijk te staan op het MQB platform. Dit brengt twee voordelen met zich mee. De Caddy zal ruimer zijn dan het huidige model en zal een stuk minder wegen.

Net als voorheen is er keuze uit een normale Caddy en eentje met lange wielbasis. Uiteraard komt de Caddy er als besteluitvoering en personenwagen variant. Qua motoren kunnen we nog genieten van TDI-dieselmotoren, alhoewel de benzine gestookte en elektrische Caddy waarschijnlijk zijn terugkeer zal maken. De compacte bestelwagen van Volkswagen verwachten we rond het tweede kwartaal van 2020.

Van onder naar boven:

Volkswagen Caddy (Typ 2K) ’18 (hoofdfoto)

Volkswagen Caddy (Type 14) ’82

Volkswagen Caddy (Typ 9K) ’95

Volkswagen Caddy (Type 2K) ’04

ABT Volkswagen e-Caddy (Typ 2K) ’19