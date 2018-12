Vergeet de nieuwe Porsche 935, koop deze oude

Deze is tenminste wel straatlegaal.

Onlangs kondigde Porsche, min of meer uit het niets, aan dat het een nieuwe 935 gaat maken. Hoewel we dit van harte toejuichen, kleven er ook een paar nadelen aan de nieuwe 935. Je mag er namelijk niet mee de straat op en hij is een tikje zwaarlijvig. Zoals meestal is het origineel eigenlijk gewoon beter.

Helemaal origineel kunnen we deze 935 echter niet noemen. Het is namelijk een van de auto’s die destijds is geprepareerd door Kremer Racing, bekend van hun Porsche’s met de toevoeging K. Kremer Racing won in 1979 de 24 uur van Le Mans met een 935 K3. Voor de Canadese held met de epische naam Walter Wolf was dat genoeg reden om het bedrijf te contacteren met de vraag om een speciale 935 voor hem te maken, voorzien van een stratentoelating.

Wolf was namelijk nogal een adrenalinejunkie. Geboren in het Oostenrijk van 1939 verhuisde hij samen met zijn familie op jonge leeftijd al naar achtereenvolgens Joegoslavië, Duitsland en Canada. In het laatste land kreeg hij het staatsburgerschap, waardoor hij als skiër van het Canadese Olympische team mee kon doen aan de Olympische Spelen van 1964 in zijn geboorteland Oostenrijk.

Na zijn carrière op de lange latten verdiende Wolf een fortuin, met name als toeleverancier van machines aan de olie-industrie. Zoals het heurt was Walter vervolgens niet te beroerd om dit fortuin stuk te slaan op auto’s en zelfs zijn eigen F1 team, Walter Wolf Racing. Het team won in het eerste jaar (1977) meteen drie races met de latere kampioen Jody Scheckter achter het stuur. Maar het succes verdampte en Wolf was slim genoeg het na drie seizoenen voor gezien te houden. Zo had hij tenminste nog wat geld over om privé dikke bakken te rijden, zoals zijn alom bekende Countach Turbo.

Deze 935 was in sommige opzichten de opvolger voor die Italiaan. De auto was vrijwel identiek aan het racemonster dat Le Mans won. Alleen de turbomotor van 2.85 liter was ietsjes teruggeschroeft, het interieur kreeg wat goodies uit een 930 turbo en de bodemspeling was wat verhoogd om drempels te tackelen. Knipperlichten en side-markers zorgden voor de stratentoelating. Een soft ding dus eigenlijk? Mwah, de motor leverde nog altijd 740 pk. Het totale kostenplaatje bedroeg slechts 375.000 ouderwetse Deutschmarks, destijds goed voor plusminus 800.000 Dollar. Gecorrigeerd voor inflatie is dat ongeveer 2,5 miljoen in 2018 Dollars.

Kost wat, maar dan heb je ook wat. De Canadese autoriteiten vonden het best wel oké dat Walter zijn auto op de weg wilde gebruiken, dus de Porker kreeg een setje Canadese nummerplaten op zijn koets bevestigd. Vervolgens maakte de zakenman een aantal jaar Europa onveilig met zijn straatraket, hoewel de 10.124 kilometer op de klok doet vermoeden dat de auto niet per se gebruikt werd voor de dagelijkse boodschappen. Medio jaren ’80 verdween het UNIKAT in de handen van een Zwitserse verzamelaar, maar nu is ‘ie te koop. KOOP DAN!!1!

Bedankt Dennis voor de tip!