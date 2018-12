Vier je verjaardag met knuffels en curry

Altijd die gekke Japanners weer.

Er is er een jarig, hoera hoera! Jazeker, het is alweer 30 jaar geleden dat STI werd opgericht. STI staat voor Subaru Technica International en is de sportdivisie van Subaru. Net zoiets als AMG van Mercedes, Renault Sport van Renault of Nismo van Nissan.

STI werd opgericht omdat Subaru besloot zichzelf een sportief imago aan het te meten. Het merk was in de jaren ’90 eigenlijk een beetje zoals nu. Goede auto’s, vierwielaandrijving, boxermotoren en Nederland slechte verkoopcijfers. Ondanks dat de tak in 1988 opgericht werd, zag het eerste product van STI pas in 1993 het licht, namelijk de Subaru Legacy.

In eerste instantie was het de bedoeling dat de Legacy de auto zou worden waar het allemaal om zou draaien. Subaru besloot echter van basis te wisselen in het WRC. De Legacy was een D-Segment sedan, de Impreza viel in het C-segment. Deze was kleiner, lichter en wendbaarder. Van de Subaru Impreza WRX kwam ook een STI uitvoering en tot op de dag vandaag worden ze nog steeds gebouwd.

Dus hoe moet je een verjaardag vieren? Met een extra snelle WRX STI? Of dan ein-de-lijk Deen BRZ STI? Nee, natuurlijk niet. Je viert het met knuffels. Op de site van Subaru kun je namelijk een beertje vinden. Het is ongeveer 10 centimeter groot. Uiteraard is het beertje voorzien van een STI-logo (op zijn voet) en heeft het beertje een trui aan met STI-logo.

Zoals je kunt zien houdt het beertje een lepel vast. Daar is een reden voor, want met het beertje krijg je standaard vijf pakjes Japanse curry. Volgens STI zijn deze curry’s erg belangrijk voor het bedrijf. Als je wilt kun je ook een speciale curry-lepel bestellen of een ‘CURRY IS POWER” T-shirt. Mocht je denken dat we een geintje maken of dat het en verlate 1 April grap is, klik hier voor de desbetreffende pagina.

Meer lezen? Klik dan hier voor de gaafste Impreza’s ooit gebouwd of 9 hoogtepunten van Subaru’s boxermotor.