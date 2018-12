Wat kost een nieuw turbootje voor een Bugatti Veyron eigenlijk?

Dankzij de instantie die Trump wil afschaffen weten we nu het antwoord op deze en andere vragen.

Als vrijheidslievende Nederlander word je weleens gek van alle commissies en instanties die ons land rijk is. Veelal lijken zij niks anders te doen dan nodeloze regels verzinnen, open deuren intrappen en belastinggeld verslinden dat aan andere dingen besteed had kunnen worden. Soms droom je dan weleens weg bij de gedachte om te emigreren naar een beter oord, zoals ‘Murica. Maar zoals zo vaak is de droom waarschijnlijk beter dan de realiteit, want vergis je niet: ook in the land of the free zijn er veel meer regeltjes dan je wellicht zou denken.

Kijk bijvoorbeeld maar eens naar deze 69 pagina’s tellende Application for Emissions Certification, die Volkswagen moest indienen bij de Environmental Protection Agency om de Veyron een stratentoelating te geven. Je zou er bijna narcolepsie van krijgen. Maar dat zou dan toch jammer zijn, want in het grafsaaie document zijn een paar tasty nuggets van info te vinden over de Veyron, met name voor wat betreft de (kosten van) onderdelen die iets met de emissions van doen hebben. Hieruit kunnen we een aantal geinige conclusies trekken.

Geen verrassing: als er iets kapot gaat aan zo’n ding ben je het bokkie. Resisteer dus de wens om er goedkoop eentje tweedehands op te pikken omdat ze flink afgeschreven zijn: de aankoopprijs is maar de helft van het verhaal. Moet je bijvoorbeeld een van de vier turbo’s vervangen ben je 6.400 Dollar kwijt aan het ding op zich. Maar daar komt dan nog arbeid bij, waar Bugatti 9.000 Dollar voor rekent per twee turbo’s. Kan je dus net zo goed meteen maar twee nieuwe blazers op dat ding laten schroeven. Luchtkoelertje stuk? 9.000 + 2.000 Dollar. Nokkanasverstellers? 700-800 + 21.000 Dollar (want de motor moet ‘open’). Nieuw computertje voor de bak? 9.000 + 1.500 Dollar. Tankje verwisselen? De arbeidskosten alleen doen al 42K.

Wat echter wel geinig is: sommige onderdelen zijn in vergelijking daarmee belachelijk goedkoop. Let wel, het gaat hier alleen om de onderdelen zelf, niet om de arbeidskosten. De reden hiervoor is simpel: net als een Audi is de Bugatti uiteindelijk gewoon een dure VW. De O2-sensoren komen bijvoorbeeld van de Passat W8 ($300) en de luchtmassameter is krek eender aan die van de Phaeton W12 en sommige Amerikaanse VW’s met de oude 2.5 liter vijfpitter onder de kap ($200). Er zitten zelfs onderdelen uit de Golf IV in de Veyron, zoals de nokkenassensoren (negen Amerikaanse pegels per stuk).

Valt het dan toch ergens wel mee? Nou nee. Ondanks dat de kale prijs van deze onderdelen op zich binnen de perken blijft, vraagt Bugatti de hoofdprijs om ze te vervangen. Zo kost het vervangen van alle vier de O2-sensoren ($1.200) je 15.000 Dollar aan arbeidskosten. Ook leuk: die goedkope nokkenassensoren hierboven kosten je per vier ($36) 7.200 Dollar om te laten installeren…KOOP DAN!!1!