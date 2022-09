Oude beige 911 is net zo snel als een nieuwe 992

En deze oude beige 911 is ook sneller dan een 959!

Het aantal Porsche resto- en retromodders zijn niet meer op één hand te tellen. Ook niet op twee.Vroeger had je Paul Stephens en DP Engineering. Sinds de komst van Singer springen ze als paddenstoelen uit de grond.

Voor vandaag hebben we deze oude beige 911 van Classic eCars voor je in de aanbieding. Het is de mooiste Porsche 911 ooit gebouwd. Althans, voor onze collega @jaapiyo. Het is namelijk een G-Model in het beige met Pasha-bekleding. Precies zoals hij het graag ziet.

Project e01

De naam van de oude beige 911 is de Project e01. Dankzij die die naam en de naam van de onderneming weet je al wat de volgende stap gaat zijn. Ze hebben die heerlijk fauchende zescilinder boxer eruit gehaald en vervangen voor een elektromotor, ‘Direct eDrive’ genaamd. Een groot deel van de beleving van het rijden van zo’n 911 is dus compleet om zeep geholpen. Een hoger gewicht (voor het accupakket) en geen geluid. . Vooruitgang is soms ook gewoon achteruitgang.

Maar de Project e01 heeft uiteraard een troef achter de hand. Het apparaat is namelijk niet alleen heel erg mooi, maar ook echt belachelijk snel. De staande kilometer legt het ding namelijk af in 21,22 seconden. De elektrische motor is namelijk goed voor 680 pk en 3.200 Nm! Al die krachten worden afgevuurd op de achterwielen.

Snelheid oude beige 911

Even ter referentie, de Porsche 959 heeft 21,6 seconden om de 1.000 meter af te leggen en die auto is lichter én heeft vierwielaandrijving. In vergelijking met het moderne spul: de auto zit tussen de 992 Carrera en 992 Carrera S PDK in qua 0-1.000 meter tijd.

Er zijn twee accupakketten die – volgens zijn makers – moeten zorgen voor een betere gewichtsverdeling. Dat is niet zo moeilijk, die is bij een 911 niet al te best. Dat is nu juist wat zo’n auto leuk maakt. Als Gordon Ramsey niet meer vloekt is het gewoon een soort kokende Wim Kieft.

Om een idee te krijgen hoe snel het is, hebben we uiteraard ook bewegende beelden voor je. Die kun je hieronder bekijken:

Foto- en videocredits: Classic eCars