Vergeet F1, er komt een goede racefilm aan met Tom Cruise

Permission to buzz the tower…Of nee wacht, dat was die andere film natuurlijk. Enfin, Tom Cruise gaat weer een racefilm maken!

Dezer dagen draait de promotie voor de film ‘F1’ met Brad Pitt op volle toeren. Het passion projectje van Lewis ‘damn these guys are quick on the straights’ Hamilton is ongetwijfeld een spektakel en ongetwijfeld een tikje cringe voor ons echte fans. Maar ach, we gaan toch wel kijken natuurlijk. Want elke ‘serieuze’ racefilm is beter dan geen serieuze racefilm. Niet te veel haten dus en je gewoon een uurtje of twee laten vermaken. Bovendien is de film extreem inclusief dankzij de inspanningen van Hamilton. Een van de F1 coureurs in de film wordt namelijk gespeeld door een 61 jaar oude man. Hoppa, keihard doorbreken die glazen plafonds!

Er is echter nog veel beter nieuws op het gebied van racefilms. Tom Cruise heeft namelijk duidelijk met jaloezie toegekeken naar de inspanningen van Brad Pitt op het circuit. Hij pakt nu de racehandschoenen weer op en gaat een vervolg schieten op Days of Thunder. Deze film waarin hoofdpersonage Cruise de rol vertolkt van aspirant NASCAR coureur Cole Trickle (wat een geniale naam ook), zag 35 jaren geleden het daglicht. Of nou ja, het kunstlicht van de knusse bioscoopzaal eigenlijk.

Jerry Bruckheimer tekent voor de film als producer. Dat deed hij ook voor het origineel, maar ook voor de twee Top Guns en natuurlijk voor ‘F1′. Dus verwacht vooral veel actie en een ietwat simpele verhaallijn met niet al te veel diepgang. Precies zoals dat heurt dus. Past ook veel beter bij NASCAR dan bij F1 zo’n popcorn-verhaal. Misschien gaat Cruise/Trickle een wilde jonge coureur (m/v/i?) bijstaan in het starten van een carrière als oude wijze ervaringsdeskundige.

Of Nicole Kidman de vrouw gaat spelen van Cruise in de film is nog niet bekend. In het echte leven heeft ze dat natuurlijk al wel geprobeerd. Maar dat had matig succes, dus wellicht ligt dit inmiddels wat gevoelig. Hoe dan ook: nu al zin an! Dropping the hammer!