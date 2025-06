Speciale BMW 5-Serie heeft romige zes-in-lijn zónder elektrohulp

In een gelimiteerde oplage levert BMW een 5-Serie zoals die ooit bedoeld was (soort van). Dus met zes-in-lijn zonder elektrohulp.

Zoals jullie weten zijn wij op de redactie best wel fan van de BMW 5-Serie. Ons opperhoofd is bezig aan zijn tweede op rij. Maar ook een van de regelmatig ingeschakelde videomannen is fan. Daarnaast was er natuurlijk de dieselbeuker van @willeme. En ooit, lang lang geleden, was er ook nog de E39 Touring van @casperh. Eigenlijk kan je de redactieleden opdelen in twee categorieën. Zij die al een 5-Serie hebben/gehad hebben en zij die nog een 5-Serie gaan hebben.

Deze lofzang uit de weg hebbende, is het echter niet allemaal hosanna. De nieuwe 5-Serie, is namelijk knaak. Het design is twijfelachtig. Het is een enorme lel van een auto geworden. De packaging is niet fantastisch. De plastics her en der minder zacht dan voorheen. De Touring heeft geen opklapbaar achterruitje meer. Misschien wel ergst van al bij een product van de Beierse motorenfabriek; er zijn niet veel verbrandingsmotoren beschikbaar en degene die wel leverbaar zijn, zijn niet het meest inspirerend.

In Nederland bestaat het gamma qua pure ICE’s alleen nog uit de 520i, 520d en 540d. Al het andere heeft een elektromotor naast de verbrandingsmotor of alleen maar een elektrotor. Je hebt dus een instapmotor, of een hele dikke diesel met twee turbo’s. Deels is dit afgedwongen door regeltjes, maar deels ook een keuze van BMW zelf. Voor sommige markten maakt BMW namelijk wél een G60 540i met zes-in-lijn zonder elektrohulp. Maar in Nederland bijvoorbeeld, wordt niet eens de moeite gedaan deze aan te bieden. Naast de 550e zou dat gezien de BPM ook geen enkele zin hebben. Daarbij krijgt de Nederlandse BMW klant extra technologie (for better and for worse) voor minder geld.

In Canada wordt de 540i normaal ook niet aangeboden, terwijl dat bij de buren in Trumpmenië wel zo is. Nu maakt BMW in Canada echter een bijzondere uitzondering. In een oplage van 151 stuks komt daar nu namelijk de 540i xDrive op de markt als de Legacy Edition. De auto’s hebben allemaal het Sport Pro Package en zijn gehuld in een kek kleurtje. Op de persfoto’s zien we bijvoorbeeld Maledivenblauw II. Maar andere beschikbare kleuren zijn Frozen Black, Grigio Telesto Pearl Effect Metallic, Oxford Green Metallic, Interlagos Blue Metallic, Sepang Bronze Metallic en Cinabar Red. Affengeil.

BMW heeft alleen wel een foutje gemaakt. Op de foto’s staat ook een E34 540i in Malediven blauw. Klanten met smaak zullen dus vermoedelijk uitwijken naar een okkazie. Toch?