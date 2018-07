911 GT2 RS voor een half miljoen te koop in Twente

Die kleur is geweldig.

De enige Porsche 911 (991) GT2 RS-occasion op Autotrack is tevens een hele fijne. Bij Porsche Centrum Twente staat er eentje te koop. Je moet er wat dieper voor in de buidel tasten in vergelijking met een nieuw exemplaar, maar deze kun je dezelfde week nog oppikken en vereist dus geen maanden geduld.

Het jammere van een occasion is dat je de auto niet zelf kunt samenstellen. Als je geluk hebt, dan heeft de eerste koper dat op smaakvolle wijze gedaan. Dat is zeker het geval bij deze 911. Op het eerst gezicht lijkt het misschien een saaie zwarte kleur. Kijk echter nog eens goed en je ziet dat de GT2 RS is gespoten in de kleur Brewster Green.

Vanzelfsprekend is er nog niet veel met de Porsche gereden. 1.657 kilometer om precies te zijn. De GT2 RS heeft het Weissach Package, een donker interieur en gele remklauwen. Een feestje voor de ogen, een feestje voor de rechtervoet. De dealer vraagt 499.900 euro voor de Porsche. Check de advertentie op Autotrack.