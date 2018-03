Porsche Centrum A’dam doet aflevering op dak

Stukje beleving, stukje klantenbinding, stukje taart.

Shmee150 is een gelukkig man. De Brit was er snel bij om het spotten van supercars in Londen om te zetten in klinkende munt door middel van Youtube-video’s. Inmiddels is hij met zijn Youtube-imperium deze begindagen al lang ontgroeid en heeft hij zich ontpopt tot autojournalist moderne stijl. Afgaande op de auto’s die Tim Burton -zoals Shmee150 écht heet- zelf inmiddels rijdt, kunnen we nog heel wat van hem leren. Hoewel hat0rz nog altijd claimen dat een groot deel van zijn kapitaal van papa Burton afkomt, maar goed, dat terzijde.

Mocht je Shmee150 of andere bekende automotive Youtube-kanalen weleens volgen, is de kans groot dat je weet dat Tim’s nieuwste aanwinst een Porsche GT3 is. Zo’n nieuwe aankoop is immers een epische voedingsbodem voor nieuwe content en als je ooit wat over auto’s kijkt op Youtube worden Shmee’s video’s je al snel aangeraden.

Na de nodige ‘voorpret’, is de knalgroene 911 nu eindelijk afgeleverd aan zijn eigenaar. Lekker boeiend, zou je zeggen. Grappig detail is echter dat de auto is afgeleverd door Porsche Centrum Amsterdam, op het dak van hun eigen toko. En dat bij hetzelfde bedrijf dat ooit een andere GT3 de plomp in liet lazeren. Jeroen!!1! Doe nou nieeeeeeettt!!1!

Dit keer liep het gelukkig echter allemaal goed af. Met een heuse helicopter werd de (over)enthousiaste reporter naar het dak van de dealer overgebracht, om daar de groene sleutel in ontvangst te nemen. Mooi Nederlands werk jongens. Hoe een en ander in zijn werk ging, zie je in de vlog hieronder.