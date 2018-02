Officieel: dit is de nieuwe Audi A6!

Deze nieuwe generatie (C8) moet de G30 en W213 het leven zuur maken.

Het was natuurlijk een beetje raar. Vorig jaar lanceerde Audi de nieuwe A7, maar op het iets minder opvallende broertje van die auto moesten we nog even wachten. We hadden de auto al zien rijden met een flinke laag camouflage eroverheen, maar het echte uiterlijk bleef geheim. Tot gisterenochtend dan, want toen lekten er op de valreep toch nog voortijdig wat naaktfoto’s van de A6 het web op.

Looks

Inmiddels zie we hier de officiële foto’s en hebben we de nodige info over de nieuwe A6. De auto is op de pica’s vanuit iets meer hoeken te begluren en daarbij is ook het interieur te zien. Over het uiterlijk hebben we het al gehad, dit is in lijn met andere recente Audi’s zoals de nieuwe A7 en nieuwe A8. Een opvallend detail zijn de lijnen op de flank die zowel voor als achter de breedte van de wielkasten benadrukken. Voor de rest zal het design niemand voor de kop stoten die de vorige A6 een mooie auto vindt.

In het interieur heeft Audi wellicht een grotere stap gezet. Je vindt hier het MMI touch response-Display met black panel optiek. Als het systeem is uitgeschakeld, is het vrijwel onzichtbaar geïntegreerd in een aluminium frame. De lol begint pas echt als je het systeem aanzet en met de virtuele knopjes gaat spelen. Het systeem is door de bestuurder naar eigen smaak aan te passen. Maximaal zeven rijders kunnen hun favoriete instellingen tot maximaal 400 parameters opslaan in individuele gebruikersprofielen. Klinkt als een goede voedingsbodem om de Paradox of Choice-theorie te testen, maar volgens Audi is het allemaal ontzettend intuïtief.

Wouter mocht de auto al bewonderen en maakte onderstaande video, inclusief een interview met de designer:

Motoren

Alle A6-en die op markt verschijnen zullen zogeheten ‘mild hybrids’ zijn, wat zorgt voor een verbruiksreductie van maximaal 0,7 liter brandstof per honderd kilometer. Bij de introductie zal de nadruk aanvankelijk echter niet op het laagst mogelijke verbruik liggen, want de A6 zal alleen geleverd worden met een tweetal lekkere zespitters. Benzinerijders moeten gaan voor de A6 55 TFSI (uitleg nieuwe badges hier), met een 340 pk sterke 3.0 liter V6 onder de kap. Klanten die nog durven dieselen in deze tijden kunnen opteren voor de A6 50 TDI, met een 286 pk sterke V6 onder de kap die eveneens 3.0 liter inhoud heeft. Later volgen er meer motoriseringen.

Scherp stuurgedrag

Dan een puntje waar de A6 in het verleden niet altijd kon overtuigen ten opzichte van zijn achterwielaangedreven concurrenten: het stuurgedrag. Audi claimt dat de nieuwe A6 sportiever is en directer stuurt dan zijn voorgangers. Dit is onder andere toe te schrijven aan dynamische vierwielbesturing, die de A6 ‘een sportieve stuurrespons met onwrikbare stabiele rijeigenschappen’ moet verschaffen.