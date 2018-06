Hier, dit is de opvolger van de originele Hummer

Na 34 jaar vond AM General het tijd voor een opvolger van de legende.

Tegenwoordig wordt zeven jaar beschouwd als de maatstaf in de autowereld. Nieuwe auto’s krijgen doorgaans zeven jaar van hun makers voordat ze plaats moeten maken voor een nieuwer, jonger en beter model. Vier jaar na de introductie komt er een faceliftje en daarna mogen ze het nog drie jaar uitzingen totdat de fabriek ‘tot hier en niet verder’ zegt. Soms wordt de cyclus echter een beetje opgerekt. Dat kan twee redenen hebben. De eerste is dat het gaat om een Alfa Romeo. De tweede is dat een auto zó goed is in wat ‘ie doet, dat er simpelweg geen noodzaak is voor een nieuw model. Sterker nog, de fabrikant zou waarschijnlijk niet eens weten waar ze moesten beginnen om het model beter te maken.

Engelstaligen noemen zo’n succesnummer een hard act to follow. Denk bijvoorbeeld aan de Lamborghini Countach, Mercedes G-klasse, Mercedes SL R107, Land Rover Defender en Citroën 2CV. Ga er maar aanstaan als nieuwe telg om dergelijke voorgangers te doen vergeten. De originele HMMWV, aka Humvee (special), past ook in dit rijtje. De Humvee kon alles, zelfs Emile Ratelband vervoeren. De terreinbeul kwam medio jaren ’80 op de markt en was daarna decennialang misschien wel hét symbool van het Amerikaanse leger. Groot, breed, imposant, kijk een moderne film waar de U.S. Army in voorkomt en je gaat gegarandeerd een Humvee voorbij zien komen.

Maar helaas voor de Hummer en voor het Amerikaanse leger, staat de tijd niet stil. In recente oorlogen bleek de Humvee letterlijk een zachte onderbuik te hebben en kwetsbaar te zijn voor onder andere geïmproviseerde explosieven. Stiekem is de Hummer door de gewapende troepen dan ook al grotendeels ingeruild ten faveure van de (voorlopig) veel minder legendarische Oshkosh L-ATV (Light Combat Tactical All-Terrain Vehicle). Pijnlijk nieuws dus voor Humvee-maker AM General.

Wellicht daarom presenteert het bedrijf de opvolger van de Humvee op een wapentuigbeurs in Parijs. Bezoekers van dit gezellige onderonsje in de stad van de liefde tussen War Lords en oligarchen die een revolutie plannen, kunnen zich vergapen aan de NXT 360. Qua uiterlijk heeft de auto nog veel weg van de Humvee, hoewel de wielen en velgen wat groter zijn.

Belangrijker zijn echter de dingen die ervoor zorgen dat je niet dood gaat als haters je aanvallen. De NXT 360 heeft daarom extra bepantsering die lacht om de kogels van een AK-47. De vloer en stoelen zijn speciaal ontwikkeld om explosies te weerstaan, net als de wielen. De voorwielen voldoen aan de standaard ‘Stanag 2a’. Mensen uit het milieu weten dan voldoende. Voor de zeldzame rechtgeaarde lezers onder ons: dit is een NAVO-standaard die zegt dat de wielen een anti-tank mijn van 13,2 pond kunnen weerstaan. Hoeveel de NXT 360 moet kosten hebben we nog niet nagevraagd. Maar laten we eerlijk zijn: kan je überhaupt een prijskaartje plakken op persoonlijke veiligheid? (via jalopnik)