Elon Musk stelt motormuizen enorm teleur

Hoe durft 'ie.

Hoe zit het eigenlijk met toekomstige modellen van Tesla? Laatst hadden we het er toevallig nog over op de redactie. Immers nadert de in 2012 gelanceerde Model S (rijtest) volgens de huidige maatstaven in de autowereld het einde van zijn loopbaan. Mules van een opvolger vallen echter op door hun afwezigheid.

De Amerikaanse EV-pionier heeft de handen dan ook vol aan het (niet) produceren van de Model 3. Bovendien komt er binnen afzienbare tijd een ‘kleinere Model X’ op de markt in de vorm van de Model Y, moeten de Semi en Roadster uit de grond gestampt worden én zit er nog een pickup in de pijplijn. Kortom, Elon neemt ontzettend veel hooi op zijn vork en wellicht verdwijnen zijn ‘oude modellen’ daarbij wat uit het zicht.

Toch blijven sommigen de Muskias maar pushen om aan nóg meer nieuwe projectjes te beginnen, zoals een tweewieler, of Tesla Model ‘M’, zo je wilt. Maar Elon trekt daar de grens. Een vlammenwerper bouwen oké, maar zo’n tweewielig voertuig gaat echt te ver. Een en ander heeft te maken met Elons eigen ervaring uit het verleden.

Geloof het of niet, ooit had Musk zelf namelijk een crossmotor en een motor. Maar, een incidentje met een truck waarbij ‘bijna dood ging’, genas hem voor altijd van zijn motorliefde. Zo’n gevaarlijke contraptie aan klanten verkopen laat Elon dan ook maar over aan anderen. Sprekende over gevaarlijke contrapties: met Autopilot gaat Musk overigens wel gewoon door, zij het in een inmiddels flink afgezwakte vorm. Naar verluidt moet je na de meest recente update vrijwel constant je handen aan het stuur houden. Meh. No risk, no fun. (via insideevs)