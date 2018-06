Uitslag Formule 1: Grand Prix van Canada 2018

De spannende strijd om de titel wordt ditmaal uitgevochten in Montreal.

Van alle stratencircuits is Montreal verreweg het leukste om te zien voor de neutrale toeschouwer. De ‘Wall Of Champions’, epische inhaalacties en wisselvallige weersomstandigheden. Helaas is het weer voor vandaag lekker zonnig. Hopelijk weten Verstappen (vanaf P3) en zijn 19 kompanen voor een spectaculaire race te zorgen! We gaan beginnen!

Start

De lichten zijn uit! Iedereen is goed weg, behalve Raikkonen die een wat slechte start kent, Ricciardo steekt er direct voorbij. Verstappen en Bottas zitten direct naast elkaar, maar de Fin blijft koel en houdt Max op P3. Dat geldt niet voor Stroll, die zijn thuisrace rijdt. De Canadees wordt bijna ingehaald door Hartley, maar de Canadees glijdt langzaam naar links de baan af waardoor hij zichzelf én Hartley van de baan rijdt. Boem. Het zijn de eerste twee afvallers van deze race.

Vanaf ronde 5 gaat Bernd Maylander in zijn AMG GT-R (Safety Car) terug naar de pits. Bij de herstart gaat bijna alles goed. Sergio Perez maakt een uitglijder (dankzij een tikje van Carlos Sainz), gelukkig weten de andere coureurs de Mexicaan goed te ontwijken. Vettel slaat direct een klein gaatje met Bottas, die Verstappen een halve seconde achter hem heeft zitten. De DRS kan straks geactiveerd worden, Verstappen hoeft zich (vooralsnog) niet druk te maken om Hamilton, die zit op meer dan een seconde achter de Nederland. Via de boordradio laat Lewis weten dat er ‘dropouts in power’ zijn. Dat klinkt erg aannemelijk: als de puissant rijke Hamilton langzaam is, moet het wel aan de auto liggen, toch?

Ro de 10: Perez is de eerste die naar binnen gaat voor een nieuw setje banden (super soft). Ocon volgt twee rondes later voor dezelfde banden. 60 en 58 ronden op één band: welkom in de formule 1 anno 2018. Bij het team van Renault doen ze enkele ronden later (ronde 15) hetzelfde met Hülkenberg en Sainz. In ronde 17 lijkt Ricciardo de aanval te openen op Lewis Hamilton, die direct de pits ingaat. Verstappen volgt hem direct. Ricciardo maakt een ronde later een pitstop, en komt direct achter Verstappen te liggen. Dankzij een klein foutje (overstuur) is Hamilton een beetje tijd kwijtgeraakt. Twee Red Bulls vlakbij elkaar: wat kan er in hemelsnaam misgaan?

Vettel en Bottas (op 4,5 seconde achterstand) blijven voorlopig buiten. Voorlopig is de snelheid van Vettel en Bottas voldoende. Pas richting ronde 30 beginnen de tijden een beetje in te zakken. Bottas zit nu slechts 3,5 seconde achter de Ferrari van de Duitser. 14 seconden achter Valtteri rijdt Raikkonen (die ook nog moet stoppen), 12 seconden achter de Fin rijdt Verstappen. Voorlopig heeft Vettel dus nog een veilige marge. In ronde 34 gaat Raikkonen de pits in voor vers rubber: The Iceman valt terug naar P6. In ronde 36 gaan de monteurs van Mercedes naar buiten voor Bottas, die Verstappen 22,7 seconden achter zich heeft zitten. Is dat voldoende om Verstappen voor te blijven? Het antwoord is simpel: ja. We kunnen het helaas niet spannender maken dan dat het is.

In ronde 38 gaat eindelijk de leider van de race naar binnen. Ook Vettel krijgt de rode super soft banden aangemeten. De Top 6 is vooralsnog: Vettel, Bottas, Verstappen, Ricciardo, Hamilton en Raikkonen. Geen reden voor een feestje is er voor Fernando Alonso. Ondanks dat het zijn 300e Grand Prix is, moet hij de auto in de pits zetten. Over McLaren gesproken: wat is er in hemelsnaam met het eens zo succesvolle team aan de hand? Vandoorne doet het niet veel beter. In ronde 50 gaat hij voor de tweede maal de pits in voor de roze (hypersoft) banden. Zijn positie: 16e (en voorlaatste).

In ronde 56 maakt Bottas een klein foutje tijdens het op een ronde zetten van Carlos Sainz. Hierdoor slinkt de voorsprong op Verstappen van 6.9 seconden naar 4.4 seconden. Aan het einde van de race maakt Verstappen het gat telkens kleiner. Per ronde loopt hij een paar tienden in op Bottas. In ronde 66 bedraagt de achterstand zo’n anderhalve seconde. Vooralsnog is Verstappen goed bezig om een sterke race te rijden, hij heeft meer dan 10 seconden voorsprong op teammaat Ricciardo. De marge lijkt ingebouwd te zijn door Mercedes, echt een vuist maken kan de Nederlander niet. Stom foutje: de race wordt een ronde te vroeg afgevlagd. Ook de wedstrijdleiding lag te slapen, net als wij. Weltrusten!

1. Vettel

2. Bottas

3. VERSTAPPEN

4. Ricciardo

5. Hamilton

6. Raikkonen

7. Hülkenberg

8. Sainz

9. Ocon

10. LeClerc

11. Gasly

12. Grosjean

13. Perez

14. Magnussen

15. Ericsson

16. Vandoorne

17. Sirotkin

DNF Alonso

DNF Stroll

DNF Hartley