5 redenen waarom het lastig is om een modelnaam te verzinnen

Fabrikanten die al decennialang een vaste strategie voeren met betrekking tot modelnamen hebben het maar makkelijk. Toch zijn er genoeg merken te vinden die steeds weer een nieuwe naam uit de marketinghoed moeten toveren. En da's ingewikkelder dan je denkt.

Het voorbeeld dat bij de meeste petrolheads omhoog komt als het gaat om dubieuze modelnamen is natuurlijk de Mitsubishi Pajero. Wie niet bekend is met dit Spaanse scheldwoord verwijzen we graag door naar Google Translate. Naast modelnamen die in bepaalde talen vieze dingetjes betekenen, zijn er nog natuurlijk nog veel meer redenen te bedenken waarom het lastig is om met een goede modelnaam op de proppen te komen.

Komen ze!

1. Copyright/trademark

Makkelijk puntje, maar wel een heel belangrijke. Fabrikanten zullen goed na moeten gaan of de gekozen naam rechtenvrij is en of deze nog niet door een ander bedrijf wordt gebruikt. Is de naam al in gebruik bij een ander bedrijf, dan kunnen de merkrechten worden overgekocht. Volkswagen deed dat bijvoorbeeld met de naam Bora, waarvan de merkrechten bij Maserati lagen.

Soms hebben fabrikanten echter vette pech. Toen Ford in het begin van deze eeuw met een concept car kwam die was geïnspireerd op de legendarische GT40, lag het voor de hand dat het productiemodel werd vernoemd naar het oudje. De merkrechten lagen echter bij een bedrijf dat onderdelen voor en replica’s van de oude GT40 (rijtest) bouwde. Ford mocht hun concept car wel vernoemen naar de oude racer en er werd onderhandeld om het productiemodel dezelfde naam te geven.

Die onderhandelingen liepen echter vast en dus werd het model Ford GT genoemd. Overigens verwijst het getal 40 naar de hoogte in inches van de oude auto. De nieuweling was een stukje hoger, dus GT40 was sowieso geen correcte benaming geweest. Niet relevant, maar we vermelden het toch even.

Nog een fraai voorbeeld: de Aston Martin Vantage GT12. Aanvankelijk werd dit model GT3 genoemd, maar daar staken de advocaten van Porsche een stokje voor. Die aanduiding werd namelijk al gebruikt voor rappe versies van de 911. Hoe de laatste 911 GT3 rijdt check je HIER. Meer voorbeelden van auto’s die uiteindelijk een andere naam kregen dan gepland check je DAAR.

2. Moet bruikbaar zijn in honderden landen/talen

Het meest voor de hand liggende voorbeeld hebben we reeds genoemd, namelijk de Mitsubishi Pajero. Wellicht heeft de marktingafdeling van het merk met de diamantjes zitten suffen of namen ze de consequenties voor lief, maar Pajero is in het Spaans een scheldwoord. Best pijnlijk, als je beseft dat wereldwijd zo’n 600 miljoen mensen Spaans spreken. Ook moeten we hier natuurlijk even de Fiat Croma benoemen.

3. Straattaal

Niet alles staan in woordenboeken, dus de marketingboys zullen behoorlijk wakker moeten zijn om flaters te voorkomen. We denken even hardop: de Volkswagen Scotoe, de Peugeot Barkie, de Skoda Spang en natuurlijk de Alfa Romeo mi Gaddo. Op zich geestig, maar waarschijnlijk niet bevorderlijk voor de verkopen én voor de reputatie.

4. Niet overal ter wereld spreekt men een naam hetzelfde uit

Wie weleens Engelstalige televisie kijkt zal vast ooit reclames van Hyundai voorbij hebben zien komen. Vaak wordt de merknaam in die landen uitgesproken als “hundeej”. Wie weleens Top Gear oude stijl keek kan zich nog herinneren hoe de naam Koenigsegg werd verbasterd tot Koenigseggsegsegggegggggggg op het leaderboard. Nog een fraai voorbeeld: de Lamborghini Countach. Dat spreek je niet uit als kauwntag, maar als koentasj.

5. Consistentie

De Duitse premium merken hebben een vrij transparante strategie wat de modelnamen betreft. Zeg E-klasse en iedereen weet dat je het taximodel bedoelt en de meeste mensen zullen begrijpen dat een BMW 7-serie de grote broer van de 5-serie is. Dat een 335i tegenwoordig geen motor met een cilinderinhoud van ongeveer 3,5 liter onder de kap is voer voor een andere discussie.

Toch zijn er genoeg voorbeelden te vinden van modelnamen die werden hergebruikt en waarbij het nieuwe model danig verschilde van het oude. Denk aan de Maserati Ghibli: in de jaren ’90 nog een tweedeurs coupé, anno nu een zakensedan die de harten van leaserijders moet veroveren. Meer voorbeelden vind je HIER.

Op zich is het natuurlijk geen ramp als een bestaande modelnaam wordt afgestoft voor een nieuw model dat weinig met het oude te maken heeft. Het kan echter wel wat verwarring opleveren.

Hebben we nog iets belangrijks over het hoofd gezien? Post het in de comments!