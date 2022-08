Gefacelifte Mitsubishi Xpander Cross heeft vreemde neus

De gefacelifte Mitsubishi Xpander Cross brengt ons echter ook naar betere tijden.

Het is best bijzonder om te zien dat Mitsubishi ergens niet kan profiteren van alle trends in ontwikkelingen in de autowereld. Het merk was vroeger een van de eerste met een complete range aan MPV’s, maar dat was in Nederland niet direct te zien aan de verkoopcijfers.

Ook qua SUV’s en crossovers liep het merk ook voor, denk aan de Pajero Pinin en eerste generatie Outlander. Die waren er veel eerder dan de Duitse concurrenten waar we nu in rondrijden. Alleen met de Outlander PHEV had Mitsubishi een grote hit in Nederland.d

Maar Mitsubishi bouwt niet alleen auto’s voor Nederland of Europa. Het is een fabrikanten dat wereldwijd auto’s aanbiedt. In veel gevallen zijn het van de onverwoestbare gebruiksvoorwerpen, zoals deze gefacelifte Mitsubishi Xpander Cross. Deze auto is al sinds 2018 op de markt in onder andere Zuid-Afrika en Indonesië.

Gefacelifte Mitsubishi Xpander Cross

Het model heeft nu een nieuwe voorzijde gekregen. Ze zijn bij Mitsubishi helemaal losgegaan op die neus. Alsof ze tijdens de VrijMiBo na een paar kratjes pils erachter kwamen “Verrek, we moeten nog die Xpander Cross facelift maken”. Mocht je de Xpander niet kennen, dat is een soort kruising tussen busje en een crossover.

De gefacelifte Mitsubishi Xpander Cross is leverbaar met een 1.5 viercilinder zonder turbo of compressor. Gewoon een eenvoudige rouwdouwer die het altijd doet. Het blokje levert 102 pk aan vermogen en 141 Nm aan koppel. Er is keuze uit een handgeschakelde vijfbak of een CVT-automaat.

Leuk detail: er is AYC aanwezig! Ja, Active Yaw Control! Dat maakte de Evo’s onverslaanbaar in de bochten. In plaats van een actief differentieel op de achteras werkt het met remingrepen. Handig: er kunnen zeven mensen mee.

Heimwee

Tot zover het autonieuws, maar nu even het volgende. Mitsubishi heeft namelijk meteen afbeeldingen erbij gedaan van de gefacelifte Mitsubishi Xpander. Want kijk eens naar al die onderdelen, is dat niet heerlijk jaren ’80? Toen kocht je een auto in de showroom bij zo’n verkoper met een overhemd en korte mouwen. Vlak voordat je het A4’tje ging ondertekenen, kon je onderhandelen over allerlei accessoires.

En die accessoires verkoopt Mitsubishi voor de gefacelifte Xpander! Denk aan spatlappen, achterspoiler, instaplijsten, slotbouten, uitlaatsierstuk en van die opzetstukken voor op de deuren (die windgeleiders). Wellicht dat het nog altijd bestaan heeft, maar het is een hele tijd geleden dat een fabrikant dergelijke afbeeldingen met hun persmateriaal de wereld inhelpt.

Oh, en mocht je het jammer vinden dat Mitsubishi niet meer meedoet met rally’s, hebben we goed nieuws! Check de Xpander rallywagen in onderstaande video. Hoe cool is dat?

