Kabinet: langer boetevrij met je diesel in zero-emissie zone

Het kabinet is er voor de ondernemer met een dieselbus! Langer boetevrij met je diesel de zero-emissie zone in!

Dat het huidige kabinet geen voorstander is van de invoering van de milieuzones in verschillende steden was op zich geen geheim. Alleen willen die steden niet luisteren en doen ze het lekker toch.

Het kabinet is echter de regering voor iedereen en wil voor links stemmend Amsterdam een loodgieter en een aannemer langer veilig stellen. Daarom komt het kabinet deze vrijdagmiddag de ondernemers tegemoet.

Diesel boetevrij de zero-emissie zone in

Want onder de huidige regels is het voor de schoonste dieselbussen nog slechts tot 1 januari 2028 mogelijk om de zero-emissie zone in te rijden zonder boete. Staatssecretaris Chris Jansen van openbaar vervoer en milieu wil eigenlijk “minder minder” milieuzones, maar nu dat niet gelukt is wil hij langer toegang voor de schoonste dieselbusjes.

Wat hem betreft behouden ondernemers met een schone bedrijfswagen op diesel, emissieklasse 6, langer toegang tot de zero-emissiezones. Daarvoor voert het ministerie overleg met de veertien gemeentes die stug doorgaan met de invoering van de milieuzones.

De staatssecretaris mikt op een boetevrije periode van een jaar, dus tot 1 januari 2029. Na zes maanden wil hij evalueren met de gemeentes om te kijken of een heel jaar boetevrij wel nodig is.

Meer tijd

Het kabinet wil zo meer tijd creëren voor ondernemers om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen.

Ondernemers moeten de tijd en ruimte krijgen hun bedrijf te verduurzamen in een tempo dat bij hen past. Tegelijkertijd moeten we oog hebben voor bestaande afspraken. Gemeenten die ondanks alle bezwaren toch van start willen met een zero-emissiezone kunnen daar dus voor kiezen. De staatssecretaris is er ook voor de ondernemer

In totaal hebben 29 gemeenten besloten om in de periode tot 2030 een zero-emissiezone in te voeren. Met de maatregelen die het kabinet nu voorstelt krijgen ondernemers meer duidelijkheid, meer zekerheid en meer tijd om zich voor te bereiden op de komst van de zero-emissiezones.

De veertien gemeentes die op 1 januari starten zijn: Gouda, Eindhoven, Assen, Amersfoort, Nijmegen, Maastricht, Zwolle, Delft, Utrecht, Den Haag, Tilburg, Leiden, Rotterdam en Amsterdam.