Verkeerslicht dat alles van je weet mag hier blijven staan

Hier mag Big Brother best meekijken.

Zou je liever rijden in een Ferrari maar alleen binnen de bebouwde kom mogen rijden of een Ssangyong Rodius hebben en er overal mee naartoe mogen? Met zo’n ‘zou-je-liever’-dilemma zitten de Nederlandse gemeenten. Alleen is het voor de wethouders het echte leven en zijn de factoren wat meer beladen.

Het zit zo: er zijn inmiddels slimme verkeerslichten. Dit zijn verkeerslichten die in verbinding kunnen staan met apps in jouw auto. Wanneer je Google Maps gebruikt en de navigatie is ingeschakeld, weet het verkeerslicht dat je eraan komt. Op basis daarvan bepaalt het systeem welke lichten op rood blijven en welke op groen gaan. Super handig natuurlijk, maar er is een probleem.

Een nadeel van deze software is dat het veel persoonlijke gegevens kan opvragen. Gegevens die je misschien wel helemaal niet wilt delen. Zolang de data in handen blijft van de staat is er nog niet veel loos. Daarnaast bestaat het risico dat de lichten worden gehackt, wat bij sommige gemeenten voor zorgen zorgt.

Geen slimme verkeerslichten in de hoofdstad

Niet alleen gemeenten wantrouwen de speciale lichten. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft eerder aangegeven zich zorgen te maken over slimme verkeerslichten. Dit heeft er mede voor gezorgd dat wethouder Melanie van der Horst van Amsterdam heeft besloten om geen slimme lichten in haar stad te zetten. De veiligheidsrisico’s, hoge onderhoudskosten en het volgens haar beperkte effect op de verkeersdoorstroming waren doorslaggevend.

Elders in het land maken ze zich minder zorgen om de data-verzameling. Wethouder Broeksma van de gemeente Groningen is het oneens met de zijn collega in Amsterdam. Van hem mag het type verkeerslicht gewoon blijven staan in Groningen.

Waarom wel een slim verkeerslicht in Groningen?

Volgens hem is er al goed gekeken naar de veiligheidsrisico’s omtrent privacy. ”De systemen waar we het over hebben, verzamelen geen essentiële informatie van inwoners. […] De conclusie is dat ze geplaatst konden worden. De slimme installaties in de gemeente voldoen aan de eisen en we zien geen aanleiding om er mee te stoppen”, zegt hij tegen OOG TV.

In Grunn kunnen de verkeerslichten dus gewoon blijven staan. Je kunt al zo’n verkeerslicht tegenkomen op de westelijke ringweg in Groningen. Broeksma ziet overigens wél dat de doorstroming ervan profiteert.

Hij beargumenteert: “Een betere doorstroming verhoogt de verkeersveiligheid en draagt bij aan CO₂-reductie. En met de systemen kunnen we bepaalde voertuigen prioriteiten geven. Een lijnbus bijvoorbeeld, maar ook als een brandweer- of politiewagen met zwaailicht en sirene nadert. Dat zijn allemaal voordelen die we met deze systemen binnen kunnen tikken.” Ik ben benieuwd wat de overige gemeenten gaan doen die al slimme verkeerslichten hebben.

Foto: Net-te-laat-spot van @jeppie