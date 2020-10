Dit gaan jouw verkeersboetes kosten in 2021 - Autoblog.nl

Wat denk jij: worden de verkeersboetes volgend jaar eindelijk goedkoper, of toch weer duurder?

We houden van je aan naïeviteit grenzend optimisme als je dacht dat boetes minder pijnlijk zouden worden. Maar het antwoord op bovenstaande vraag is natuurlijk een intikkertje voor degenen die al wat langer in Nederland wonen. Uiteraard worden de verkeersboetes ook volgend jaar weer een stukje duurder.

Politie klaagt, overheid zegt ‘leuk, doen we niks mee’

Dit ondanks het feit dat de politie al jarenlang klaagt dat verkeersboetes in Nederland zó hoog zijn, dat de dienders de frustratie van de mensen snappen die er een krijgen. Dat deden ze bijvoorbeeld in 2008, nog maar een keer in 2011 en ook in 2017. Als je een modaal salaris verdient, omdat je bijvoorbeeld politieagent of veerpleegkundige bent in plaats van een vlotte babbelaar, is een boete van honderden Euro’s voor een onbenullige overtreding natuurlijk behoorlijk pijnlijk. De ons omliggende landen laten zien dat het ook best wat (lees: een heel stuk) minder kan.

Peperdure prenten

Maar goed, de overheid houdt wederom vast aan de hoge prenten. Sterker nog, er komt dus weer een schepje bovenop. De legitimatie hiervoor is ‘inflatie’. Wel opvallend, omdat de overheid tegelijkertijd beweert dat die er niet of nauwelijks is, ondanks dat de geldpers in Europa overuren maakt. Maar goed, dat laatste is dan weer om de mensen die geen dikke handout krijgen op dit moment een beetje koest te houden. Enfin, de inflatie waarmee gerekend wordt door onze Haagse overlords is 1,6 procent. Stiekem stijgen de boetes echter vaak een stuk harder dan dat.

Verkeersboetes naar boven afgerond

Dit komt onder andere omdat standaard boetebedragen onder de honderd Euro naar boven afgerond worden op iedere vijf Euro. Boetebedragen boven honderd Euro worden naar boven afgerond op de volgende tien Euro. Dus een boete van 140 Euro wordt nu (140*1,016 =) 142,24 Euro, maar de overheid rond dat af naar een ronde 150 Euro. Stiekem dus een stijging van dik zeven procent, wat een stuk dichter in de buurt zal komen van de reële inflatie.

De harde cijfers

In principe hadden we dit jaar boetes van 95, 140, 240 en 390 euro. Dat worden volgend jaar boetes van 100, 150, 250 en 400 Euro. Een overzicht van de belangrijkste boetes check je hieronder:

Telefoon vasthouden – 250 euro

Geen autogordel dragen – 150 euro

Door rood rijden – 250 euro

Stilstaan bij groen verkeerslicht – 150 euro

Niet stoppen bij brug of spoorovergang – 250 euro

Onnodig geluid veroorzaken – 400 euro

Rechts inhalen – 250 euro

Onnodig linksrijden – 150 euro

Kruispunt blokkeren – 250 euro

Afslaan zonder richtingaanwijzer – 100 euro

Dubbel parkeren – 100 euro

Gehandicaptenparkeerplek onnodig bezetten – 400 euro

Vluchtstrook gebruiken zonder noodzaak – 250 euro

Geen voorrang verlenen waar nodig – 250 euro

Geen zichtbaar kenteken – 150 euro

De snelheidsboetes binnen de bebouwde kom, buiten de bebouwde kom en op de snelweg kan je hieronder checken. De vuistregel is dat een beetje lekker doorrijden je heel rap een budgetvakantie naar een vreetschuur kost. De silver lining is dan wel weer dat dit goed voor de lijn is en je niet in quarantaine moet bij thuiskomst. Overigens staan alle bedragen voorlopig nog in een zogeheten ‘ontwerpbesluit’ van Ferd Grapperhaus. Maar ga er maar vanuit dat dit het gaat worden. Tenzij Ferd in het weekend zelf een keer gesnapt wordt met 160 km/u op een dijkweggetje natuurlijk.

Snelheidsboetes 2021 Binnen de bebouwde kom

Te hard Normaal 30-zone of werkzaamheden – met 4 km/u 29 48 – met 5 km/u 35 57 – met 6 km/u 43 66 – met 7 km/u 50 77 – met 8 km/u 57 88 – met 9 km/u 65 100 – met 10 km/u 74 110 – met 11 km/u 100 139 – met 12 km/u 108 150 – met 13 km/u 120 164 – met 14 km/u 129 177 – met 15 km/u 139 191 – met 16 km/u 149 204 – met 17 km/u 160 219 – met 18 km/u 173 233 – met 19 km/u 184 249 – met 20 km/u 197 265 – met 21 km/u 211 282 – met 22 km/u 224 298 – met 23 km/u 239 315 – met 24 km/u 251 333 – met 25 km/u 267 352 – met 26 km/u 282 373 – met 27 km/u 300 393 – met 28 km/u 314 412 – met 29 km/u 330 430 – met 30 km/u 346

Snelheidsboetes 2021 Buiten de bebouwde kom

Te hard Normaal Wegwerkzaamheden – met 4 km/u 25 39 – met 5 km/u 32 47 – met 6 km/u 39 56 – met 7 km/u 46 65 – met 8 km/u 52 75 – met 9 km/u 61 83 – met 10 km/u 69 93 – met 11 km/u 94 117 – met 12 km/u 104 130 – met 13 km/u 114 142 – met 14 km/u 123 153 – met 15 km/u 133 165 – met 16 km/u 142 179 – met 17 km/u 152 193 – met 18 km/u 162 206 – met 19 km/u 176 220 – met 20 km/u 188 233 – met 21 km/u 200 249 – met 22 km/u 212 265 – met 23 km/u 224 280 – met 24 km/u 239 295 – met 25 km/u 252 313 – met 26 km/u 267 330 – met 27 km/u 280 346 – met 28 km/u 295 365 – met 29 km/u 313 383 – met 30 km/u 329 401

Snelheidsboetes 2021 op de snelweg