Verkoop EV’s gaat door het dak in Europa!

EV’s verkochten als warme broodjes in 2025.

De opmars van de elektrische auto gaat een beetje met horten en stoten. In plaats van een stijging was er in 2024 een daling van de verkoop van EV’s in Europa. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn… Hoe zat dat in 2025? Dat kunnen we haarfijn vertellen, want ACEA heeft alle cijfers voor ons.

EV-verkoop door het dak

Nadat in 2024 een stapje terug was gezet (minus 5,9%) is de verkoop van EV’s nu weer door het dak gegaan. Deze steeg met 29,7% in heel Europa. Daarbij hebben we niet EU-landen als het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen dus ook meegeteld. Dat maakt overigens niet veel uit: als we puur naar de EU kijken is de stijging 29,9%.

Duitsland had een belangrijk aandeel in deze stijging. De EV-verkopen stegen bij onze Oosterburen met maar liefst 43,2%. Nadat Duitsland per 2024 de subsidie had geschrapt kelderden de verkopen, maar nu zijn de Duitsers weer helemaal terug. Ook de Zuid-Europese landen deden een aardige duit in het zakje. In Spanje en Italië stegen de verkopen met respectievelijk 77% en 44%.

Marktaandeel

Allemaal leuk en aardig, maar de hamvraag is natuurlijk: wat is het marktaandeel van EV’s? Er werden 1.880.370 elektrische auto’s verkocht, op een totaal van 10.822.831. Een snelle rekensom leert dat het marktaandeel 17,4% is. Dat is toch een beetje karig als je bedenkt dat in 2035 bijna alles elektrisch moet zijn.

Hieronder het marktaandeel per brandstofsoort:

Hybride (zonder stekker): 34,5%

(zonder stekker): 34,5% Benzine : 26,6%

: 26,6% EV : 17,4%

: 17,4% PHEV : 9,4%

: 9,4% Diesel : 8,9%

: 8,9% Overig: 3,3%

Bestverkochte merken

ACEA heeft ook de verkoopcijfers per merk bijgehouden. Die willen we jullie niet onthouden. De onbetwiste winnaar is wederom Volkswagen. Zij verkochten ruim een half miljoen auto’s méér dan de nummer twee, Toyota. Zustermerk Skoda timmert ook aardig aan de weg. Zij wisten meer dan 840.000 auto’s te slijten in Europa. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier wederom om heel Europa, niet alleen de EU.

Dit is de volledige top 10 van bestverkochte merken:

Volkswagen: 1.452.704 Toyota: 923.124 Skoda: 840.179 BMW: 800.585 Renault: 750.605 Mercedes: 680.830 Audi: 664.680 Peugeot: 637.834 Dacia: 597.088 Hyundai: 535.205

Het is interessant om te zien hoe deze cijfers verschillen van Nederland. Bij ons is Kia oppermachtig, maar als je naar heel Europa kijkt staan ze niet eens in de top 10. Op continentaal niveau doet moedermerk Hyundai het beter. Ook Ford valt buiten de top 10, maar de verkopen zijn wel op hetzelfde niveau gebleven als vorig jaar.

Goed, dat zijn weer genoeg cijfers voor één artikel. Je bent nu weer helemaal op de hoogte hoe de zaken ervoor staan in Europa.

Bron: ACEA

Foto: Een Poolse Audi e-tron GT in Tilburg, gespot door @ecnerualcars