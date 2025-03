Tesla-verkoop halveert in Europa

Zijn dit de gevolgen van Elon Musk? De Tesla-verkoop in Europa is bijna gehalveerd.

In de lijstjes best verkopende elektrische auto’s stond Tesla steevast bovenaan, of ze kwamen op z’n minst in de top 3 voor. Inmiddels staat het er heel anders voor bij de Amerikaanse autofabrikant. De verkopen blijven maar dalen. De nieuwste cijfers van de Europese autobrancheorganisatie ACEA zijn niet mals.

Tesla-verkoop Europa dalende

In februari van dit jaar verkocht Tesla in Europa net geen 12.000 auto’s. Dat is bijna de helft minder dan een jaar eerder. Pijnlijk, zeker als je bedenkt dat de totale EV-markt juist met 24 procent groeide.

Om het puur af te schuiven op al het gedoe rondom de Amerikaanse autofabrikant is niet eerlijk. Het zal ongetwijfeld een verband hebben met dalende verkopen, maar dat is niet de enige factor.

De concurrentie zit namelijk ook niet stil. Merken als BYD, Volkswagen en Hyundai blijven lekker doorgaan met alternatieven aanbieden. De tijd dat een Tesla de enige serieuze optie was, ligt inmiddels achter ons.

Dat Tesla’s verkoop instort, betekent niet dat de elektrische auto in het algemeen het niet goed doen. Integendeel, EV’s gaan als warme broodjes over de toonbank. In Nederland steeg de verkoop van elektrische auto’s met 22 procent, dat is vermoedelijk omdat bedrijven steeds vaker eisen dat hun werknemers elektrisch rijden.

Hybride auto’s blijven trouwens nog altijd de populairste keuze, met een marktaandeel van 35 procent, gevolgd door benzineauto’s met 29 procent. Hybrides nemen in populariteit toe (+19 procent), ten koste van de traditionele benzineauto (-22 procent). Dat is niet zo’n heel gekke ontwikkeling, aangezien het aanbod hybride modellen alleen maar toeneemt.

Met de kersverse Model Y heeft Tesla in elk geval een sterk vers model in het gamma. Maar is dat genoeg om de verkopen weer op te krikken? In onze rijtest bleek de feestlift van de elektrische crossover technisch gezien een goede verbetering te zijn.