Verlaten 3 Serie Compact verzamelt parkeerboetes alsof het niets is

Wat is het verhaal achter een wel heel stoffige BMW 3 Serie Compact in een Eindhovense parkeergarage?

Parkeren in een parkeergarage tikt aan in Nederland. Zeker in de grote steden is 5 of 6 euro per uur doodgewoon. Na een paar uur maak je toch al gauw dat je wegkomt, het is immers al duur genoeg. Maar wat als je gewoon je auto achterlaat in zo’n parkeergarage?

Verlaten 3 Serie in Eindhoven

Dat brengt ons bij het onbekende lot van een BMW 3 Serie Compact. Deze auto staat al maandenlang geparkeerd in parkeergarage Terminal M in de Eindhovense wijk Meerhoven van parkeerbeheerder P1. Het stof staat op de auto en niemand heeft enig idee van wie de auto eigenlijk is.

Volgens parkeerbeheerder P1 is de auto al minstens sinds januari 2024 niet meer verplaatst. Inmiddels staat er een rekening open van 6.000 euro aan parkeerkosten. En de teller tikt vrolijk verder. Yikes! De auto is vermoedelijk ooit binnengekomen tijdens een technische storing aan het toegangssysteem van de garage, waardoor er geen kenteken is geregistreerd.

Q-Park, het moederbedrijf van parkeerbeheerder P1, lukt het niet om te achterhalen wie de eigenaar is. De APK is al op 18 november 2023 verlopen, desalniettemin is er nog wel een autoverzekering actief op het voertuig. In de auto zelf liggen tassen en twee losse wielen.

De enige logische verklaring die je kan verzinnen is dat de bestuurder het vliegtuig heeft gepakt en de auto achtergelaten heeft. De garage ligt namelijk vlak bij Eindhoven Airport en wordt vaak gebruikt door reizigers die hun auto tijdelijk willen stallen.

Er komt een einde aan dit verhaal, maar wel een open einde zonder antwoorden. P1 is wel klaar met de stoffige BMW 3 Serie Compact en zal het voertuig laten wegslepen door een bergingsbedrijf. De volgende vraag is wat er daarna moet de auto gaat gebeuren.

Voor P1 en Q-Park zal het verhaal hier stoppen, aangezien ze straks van de auto verlost zijn. Maar iemand moet toch iets met deze spook-BMW gaan doen. We weten nog wel een goede bestemming. Zeg je BMW 3 Serie Compact dan zeg je drift0n. Het dif dichtlassen en gaan met die banaan. (via Omroep Brabant)