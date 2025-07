Het is niet te bevatten hoeveel exemplaren er van de Porsche Macan zijn gemaakt

In een relatief korte tijd heeft Porsche verschrikkelijk veel exemplaren van de Macan geproduceerd.

De beste beslissing die Porsche in de moderne geschiedenis heeft gemaakt? De Cayenne introduceren. De beste beslissing daarna? De Macan. Deze twee luxe SUV’s hebben in eerste instantie Porsche niet alleen gered, maar het merk successen laten beleven waar ze in slechte jaren alleen maar van konden dromen.

De Porsche Macan werd in 2013 geïntroduceerd. Nu, twaalf jaar later, kan Porsche mededelen dat het miljoenste exemplaar van de band is gerold in Leipzig. Voor een Volkswagen Golf of een BMW 3 Serie is de miljoen aantikken wat minder speciaal, maar voor een luxe volumemodel als de Porsche Macan is miljonair worden wat bijzonderder.

Het model groeide in korte tijd uit tot de populairste Porsche. Met name in China verkocht de Macan nog beter dan bubble tea. De publiekslieveling is er nu ook als volledig elektrische auto. Porsche hoopt natuurlijk met dit nieuwe hoofdstuk op het succes voort te bouwen.

Miljoen keer Porsche Macan

De miljoenste Porsche Macan is een 4 Electric in de kleur Frozen Blue Metallic. Het interieur is zwart met krijtgrijs en qua spec werd gekozen voor adaptieve sportstoelen, een head-up display met augmented reality en het panoramadak.

In de Nederlandse prijslijsten is de Macan 4 ook de meest interessante om te kiezen. Hij is nipt duurder dan de Macan instapper, die wij als duurtest hebben, en je krijgt voor de kleine meerprijs er puike prestaties voor terug. 408 pk, 5,2 sec van 0-100 km/u en een rijbereik tot 612 kilometer.

De komst van de Macan hebben ze ook gevoeld in Leipzig. In economisch opzicht dan. De toenmalige assemblagefabriek werd omgetoverd tot een volwaardige productievestiging. Dit zorgde voor 1.500 nieuwe banen en een impuls van de werkgelegenheid voor de regio. Vandaag de dag werken 5.000 mensen in deze Porsche-fabriek.

Ene Stefan Schmidt uit Kiel is de eigenaar van de miljoenste Porsche Macan. Hij kwam zijn auto ophalen bij het Porsche Experience Center in Leipzig. Een memorabel moment, voelt toch een beetje als een minuut gratis winkelen winnen bij de supermarkt. Met het ene verschil dat meneer Schmidt zijn boodschappen waarschijnlijk wél moest afrekenen.