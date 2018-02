Verlaten Subaru-showroom neemt je mee naar de 80’s

Zijn die Maltesers wel helemaal lekker?..

Bij de meeste barnfinds draait het om een half versleten Ferrari die in de bossen van Oost-Kirgizië wordt gevonden, in dit geval is het totaal anders. Het betreft hier een verlaten Subaru-showroom op Malta. Het verhaal luidt dat op een ander deel van het eiland een nieuwe showroom open ging, wat ervoor zorgde dat deze showroom niet meer bezocht werd. Op een dag besloten de eigenaren van de showroom dat het mooi was geweest, ze deden de deuren op slot en hebben vervolgens nooit meer omgekeken. Althans, zo lijkt het. De foto’s van carsaddiction.com geven een bizarre kijk in de showroom, waar modellen uit de jaren 70′ tot 90′ worden tentoongesteld.

Alle modellen hebben zo goed als nul kilometer op de teller staan, iets wat je niet snel ziet bij 30 jaar oude Subaru’s. Zo zie je bijvoorbeeld twee gloednieuwe oude Impreza’s met ‘lekkere’ ouderwetse wieldoppen en ongespoten bumpers en deurgrepen.

Op het eerste gezicht lijkt er niet veel spectaculairs te vinden. Het wit-getinte oude spul lijkt al gauw één pot nat. Toch staat er ook écht leuk spul tussen, met als hoogtepunt een XT 4WD Turbo. Eerder schreef co-blogger @Jaapiyo al een artikel over deze vrij onbekende tweedeurs-coupe uit 1985. Onder de motorkap ligt een 1.8 liter viercilinder met turbo, die 138 pk levert. Vanwege de zeldzaamheid en lage kilometerstand van dit model vraag ik me af of je daar niet een flink prijskaartje op zou kunnen plakken als je hem hedendaags veilt.