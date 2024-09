(Bijna) officieel: Adrian Newey gaat écht naar Aston Martin

Het is nog niet officieel officieel, maar doorgaans zeer betrouwbare media -geen Italiaanse droomsites dus- melden dat Adrian Newey dinsdag wordt aangekondigd bij Aston Martin.

En jawel, dan eindelijk lijkt de saga toch voorbij. Adrian Newey heeft een nieuwe bestemming gevonden in de Formule 1. De meesterdesigner die nu al goed is voor 25 titels in de koningsklasse, gaat volgens de BBC naar Aston Martin. Het is nog net niet helemaal officieel dus. Maar BBC beroept zich op bronnen binnen het team zelf. En Auntie Beeb doet dergelijke claims niet als het allemaal onzin zou zijn. Met een héél klein slagje om de arm gaat Newey dus naar team groen. Dinsdag staat de persco op de planning.

Vroege carrière Newey

Adrian Newey begon zijn carrière als designer van raceauto’s in de jaren 80 bij March. Zijn eerste werk was een prototype dat twee keer de titel won in het IMSA GTP kampioenschap. Zoals we weten stond IMSA in de tijd voor International Marihuana Smugglers Association. Maar de competitie was er niet minder om (integendeel, er was namelijk veel geld beschikbaar).

Na dit vroege succes werd Newey bij March op de ontwikkeling van vleugelauto’s gezet voor het CART kampioenschap. Weer met succes, want in 1986 won Newey’s March 86C met Bobby Rahal achter het stuur zowel de titel als de Indianapolis 500. Het kan minder.

Newey in de F1: begin

Na een kort intermezzo waarbij Adrian voor Newman-Haas werkte, werd hij in 1987 wederom ingehuurd door March. Ditmaal om een heuse F1 bolide te ontwikkelen voor wat team Leyton House zou worden. Dit werd gefinancierd door een steenrijke Japanner, die uiteindelijk ietsje minder rijk werd wat het einde van het team betekende.

Niet voordat de bloedmooie turquoise bolides van het team enkele keren voor posities geknokt hadden waar het team eigenlijk niets te zoeken had tegen de grote jongens. Tot een overwinning kwam het nét niet, onder andere door pech in de slotfase van de Grand Prix van Frankrijk in 1990.

Newey werd uiteindelijk ontslagen door de geldnood bij het team. Maar hij zei hierover dat hij zelf ook al besloten had te vertrekken. Als een team gerund wordt door een accountant, is het tijd om weg te gaan, aldus de man die weinig zegt maar altijd rake woorden uitspreekt.

Williams

Voor 1991 voegde Newey zich bij Williams. Aan het eind van dat seizoen was dat team eigenlijk al dominant. McLaren en Senna werden nog kampioen. Zeven van de laatste 11 races werden echter gewonnen door Williams (twee maal Patrese, vijf maal Mansell).

In 1992 en 1993 was de Williams oppermachtig. De enige reden dat Williams in 1994 en 1995 geen kampioen werd was omdat wijlen Ayrton Senna stierf en Damon Hill de kastanjes uit het vuur moest slepen tegen Schumacher. De zoon van Graham deed dat misschien wel beter dan je mocht verwachten van een man die op zijn 31ste zijn F1 debuut maakte. Maar kon niet voorkomen dat Der Michael twee keer de titel won. In 1994 pakte Williams overigens nog wel de titel bij constructeurs.

In 1996 en 1997 werd de zegenreeks hervat met titels voor Hill en Sjaak Nieuwstad. Hoewel niet erg flatteus voor beide kampioenen, claimen zuurpruimen dat dit misschien wel Newey’s grootste successen zijn. Hij kon een auto bouwen waar ook gemiddelde F1 coureurs kampioen mee konden worden.

McLaren

Newey zelf had dat inmiddels ook door en wilde ordentelijke compensatie voor zijn bijzondere talent. En op een eerlijke manier: hij wilde aandelen in het team van Williams. Dan zou zijn succes het succes van het team worden en daarmee indirect ook weer zijn eigen financiële succes. Frank Williams (en Patrick Head) weigerde(n) echter, iets wat Frank later jaren ‘een grote fout’ noemde.

Newey, die notoir weinig geduld heeft voor mensen die zich niet correct gedragen jegens hemzelf en anderen en zeer veel waarde hecht aan een harmonieuze werksfeer, stapte over naar McLaren. Daar werd Hakkinen pardoes tweemaal kampioen en McLaren won ook de titel bij constructeurs in 1998 (maar niet in 1999).

Hierna kwam voor Newey een minder fase. Wat deels te maken had met de dominantie van Ferrari in die periode, maar ook met zijn eigen falen. De McLaren MP4-18 was te ambitieus ontworpen en kwam zelfs helemaal niet tot inzet in races uiteindelijk. McLaren won in die periode weliswaar nog regelmatig races, maar geen verdere kampioenschappen.

Red Bull Racing

Desalniettemin geloofden nog veel mensen in Newey. Waaronder David Coulthard, die in zijn nadagen nog wel wat zag in ‘afbouwen’ bij feestteam Red Bull Racing. Althans dat was destijds de vibe van het team. Harde muziek in de garage, jong, snel, wild en misschien niet heel serieus. Men trachtte (niet helemaal geslaagd) de sfeer van Hesketh Racing (het team van Lord Hesketh, die sponsors ordinair vond en leefde op champagne en oesters) te laten herleven.

Coulthard en enkele anderen bij het team hadden echter hele andere plannen en wisten dat Newey de man was om die te realiseren. In 2008 won Sebastian Vettel zijn eerste race in een door Newey ontworpen Toro Rosso (dat kon dat jaar via een loophole in de regels). In 2009 wonnen zowel Vettel als Mark Webber races bij Red Bull Racing en vanaf 2010 werden er weer titels aan elkaar geknoopt. Na jaren van Mercedes-dominantie, heeft het team die draad de afgelopen jaren weer opgepakt. Hoewel het dit seizoen allemaal wat stroever loopt om allerlei redenen. En het ontwerp van de auto’s dezer dagen ook meer wordt toegeschreven aan Pierre Waché en co. Iets waar Newey kennelijk ook zo het zijne over denkt, als we de geruchten mogen geloven.

Laatste kunstje bij Aston Martin?

Newey gaat nu dus (vrijwel zeker) naar Aston Martin. Daar wordt hij vanaf 2026 herenigd met Honda. Maar ook met het merk waarvoor hij eerder al de Valkyrie ontwierp, in de tijd dat Aston Martin nog een sponsor van Red Bull Racing was. Voor het eerst zal hij ook gaan werken met Fernando Alonso. Op papier is het allemaal een droomcombinatie.

Newey gaat naar verluidt tekenen voor vijf jaar en 30 miljoen Pond per jaar. Dat heeft zijn manager Eddie Jordan dus lekker geregeld. Newey is nu 65, maar ja, voor een meesterbrein moet dat het probleem niet zijn, mits de motivatie aanwezig is.

Ferrari vist achter het net

Aanvankelijk wees iedereen erop dat Ferrari op pole position stond om Newey binnen te halen. Maar Adrian wil de dingen zo regelen als hij het wil en niet anders. Bij Ferrari wilden ze hem wel een enorme sloot geld betalen, maar zich niet op die manier aanpassen als team, kennelijk. Ook hier kan men vanalles van vinden. Je kan zeggen dat Newey moeilijk doet, maar de beste man wil gewoon werken zoals hij dat prettig vindt en heeft zijn strepen verdient. Ferrari staat ook in haar recht om vast te houden aan hun gebruikelijk werkwijze.

Maar de combo van beide, heeft er dus voor gezorgd dat een andere droomcombo (misschien wel de ultieme droomcombo) van team rood, Newey, Hamilton en Leclerc geen realiteit wordt. Stiekem hadden wij graag een door Newey ontworpen rode bolide gezien. Maar helaas zal dat er dus niet meer van komen. Tenzij Newey er na zijn 70ste nog vijf jaar aan vastplakt wellicht…