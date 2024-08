Tesla lijkt minder reservaties voor Cybertruck te hebben dan geclaimd

Tesla claimde dat er een miljoen reservaties waren voor de Cybertruck. Maar dat lijkt tegen te vallen.

De Tesla Cybertruck houdt al jaren de gemoederen bezig. In theorie zou Tesla met de elektrische Full Size pickup weer een enorme slag moeten kunnen maken. Deze giganten zorgen immers al decennia voor de winst bij GM, Ford en Chrysler. De Tesla zou die met zijn premium design en aandrijflijn wel eens even gaan owneren.

Maar het loopt allemaal een beetje anders. De Cybertruck werd steeds uitgesteld en intussen kwamen andere elektrische EV’s op de markt. De F-150 Lightning, de Rivian R1T en de elektrische Silverado zijn er inmiddels ook. Zo had de Cybertruck al lang niet meer de primeur. Maar natuurlijk nog wel de bizarre looks en Roest Vast Staal DeLorean-vibe.

Het productiemodel is echter weliswaar bizar en een zekere toekomstige cult-mobiel, maar er zitten ook scherpe randjes aan. Letterlijk en figuurlijk. Je kan er bijvoorbeeld prima een wortel mee pellen en breken. Ook is ‘ie nogal luid als je er mee onderweg bent. En buiten ‘Murica, kan je ‘m eigenlijk niet krijgen vanwege homologatie-eisen die op de meeste plekken gelden. Zodoende was het ook apart dat er laatst een op Monegaskisch kenteken opdook.

Enfin, Tesla claimde altijd dat de Cybertruck desalniettemin een belachelijk succes was. Er zouden 1 miljoen reserveringen zijn om er een te kopen. Maar Elektrek bericht dat er nu nog maar 25.000 Cybertrucks zijn afgeleverd aan reservatiehouders. En dat toch al ieder ander die een ton neerlegt bij Tesla, binnen een maand of maximaal twee een Cybertruck kan krijgen. Dat strookt niet echt met de gedachte dat Tesla alle zeilen bij moet zetten om de gigantische hoeveelheid reservatiehouders van een pickup te voorzien.

Op zich wel een dingetje. Tesla heeft lange tijd geclaimd dat er altijd meer vraag was dan aanbod. De reserveringen suggereerden dat Tesla voor jaren van productie orders binnen had. Maar als die vraag voor de pickup tegenvalt, is de magie ook een beetje weg. Hoe lang voordat ze met korting de deur uit moeten?