Rijke Zwitser krijgt peperdure boete voor bumperkleven

Over hard aanpakken gesproken, deze Zwitser komt bumperkleven duur te staan!

In Nederland klagen we geregeld over hoe peperduur boetes wel niet zijn. En terecht, aan de andere kant, je hebt het vaak zelf in de hand. Door rood rijden of rijden zonder gordel, in principe ben je er zelf bij.

Bumperkleven in Zwitserland

Er zijn echter landen waar het nog veel heftiger kan. Zwitserland bijvoorbeeld, waar verkeersboetes zijn gekoppeld aan inkomen. Een rijke Zwitserse advocaat kan daarover meepraten. Hij kreeg een boete van 98.500 Zwitserse frank, omgerekend 105.220 euro, opgelegd voor bumperkleven op de A1 richting Zürich.

Dat is geen kattenpis. De boete werd hem opgelegd door de rechtbank. Het gaat hier om een 58-jarige man die de overtreding beging in zijn BMW 540d. Een heerlijke dieselbeuker! De overtreding werd begaan in 2023 met een snelheid van 120 km/u.

Het inkomen van de advocaat bedraagt 1,7 miljoen Zwitserse frank per jaar. Omgerekend 1,8 miljoen euro. Op basis daarvan werd de torenhoge boete opgelegd, zodat de Zwitser het voelt in zijn portemonnee. Naast de boete moet hij ook proceskosten betalen voor de zaak, omgerekend 5.340 euro.

Als Nederlandse vakantieganger in Zwitserland hoef je niet te vrezen voor boetes gerelateerd aan inkomen. Wel is het altijd oppassen geblazen. Het land kent een streng beleid en de boetes zijn alsnog niet mals. Je hoeft maar een paar kilometer te hard te rijden of je kunt enkele weken na bezoek aan het land een envelop thuis verwachten.

Moeten we in Nederland ook verkeersboetes gaan uitdelen op basis van inkomen? Een goed idee of een slecht idee? Laat het weten in de comments!

(via Nau.ch)