In memoriam: Alfa Romeo 4C

Tsja, deze zagen we niet aankomen.

De wegen van het management van Alfa Romeo zijn ondoorgrondelijk. Het is heel lastig om de logica te begrijpen van hun beslissingen. Nu levert het in principe altijd interessante auto’s op, maar de lange-termijn visie lijkt compleet weg te zijn.

De Alfa Romeo 4C is daar het levende bewijs van. De auto kwam in een tijd dat Alfa Romeo slechts twee modellen in de showroom had staan, de Mito en Giulietta. De Alfa Romeo 159 was inmiddels uit productie genomen. Als men toen keek naar de markt, was het duidelijk dat er een D-segment crossover, sedan of station moest komen. Wellicht met een geëlektrificeerde aandrijflijn. Maar niets van dat alles.

4C Concept

Alfa Romeo toont in 2011 de Alfa Romeo 4C Concept. De auto maakt furore op de Salon van Genève. Niemand twijfelt erover dat het een bijzonder fraaie auto is. Ook de specificaties zijn om van te smullen. In plaats van een grote supercar, is het een juist een kleine, rauwe en lichte sportwagen. De 4C Concept mag diverse awards in ontvangst nemen vanwege zijn bloedmooie lijnenspel. Over de productiekansen is men sceptisch. Alfa Romeo zegt serieuze intenties te hebben, maar ieder logisch nadenkend persoon ziet in dat men zich moet focussen op een 159 opvolger en crossover.

Productieversie

Echter, twee jaar later staat, wederom op de Salon van Genève, de productieversie van de Alfa Romeo 4C. Er zat overigens een gedachte achter: Alfa Romeo wilde een comeback maken op de Amerikaanse markt en deze auto kon fungeren als imagebuilder. De fans kunnen opgelucht ademhalen, want de productieversie is namelijk bijna identiek. Er zijn maar een paar kleine verschillen. Zo is de luchtinlaat aan de achterkant anders gevormd. Ook ander zijn de achterlichten. De koplampen zijn wellicht het duidelijkste verschil. Die zijn op de productieversie gemaakt van koolstofvezel.

Motor

De Alfa Romeo 4C krijgt een 1.750 TBI benzinemotor onder de kap. Deze is overdwars, in het midden geplaatst. Naast het blok zit de transmissie, een automaat met dubbele koppeling. De motor levert 240 pk bij 6.000 toeren en 350 Nm bij 4.000 toeren. Uiteraard gaan alle pk’s enkel en alleen naar de achterwielen. Omdat de 4C grotendeels is vervaardigd van koolstofvezel, is de coupé erg licht: 895 kg.

Prestaties

De prestaties zijn dan ook niet misselijk, het apparaat snelt 4,5 seconden naar de 100 km/u en stopt met accelereren bij 258 km/u. Die prestaties zeggen slecht een gedeelte van het verhaal, want de auto is natuurlijk in zijn element in de bochten. Zo is de Alfa Romeo 4C net zo snel op de Nordschleife als de Ferrari 360 Modena.

Modena

Toevalligerwijs is Modena ook de stad waar de 4C wordt gebouwd. In de Maserati fabriek worden de auto’s in elkaar geschroefd. In eerste instantie alleen voor de Europese markt, later ook voor Noord-Amerika. De Amerikaanse uitvoering wijkt een klein beetje af, je kunt ze eenvoudig herkennen aan de andere koplampen. In de VS gelden er helaas andere crashtest-eisen, waardoor de 4C extra verstevigingen moet krijgen en daardoor aanzienlijk zwaarder wordt: dik 100 kg komt erbij.

4C Spider

In 2014 wordt de 4C Spider onthuld en 2015 staat deze in de showroom. De Spider heeft ook ‘normale’ koplampen. Andere afwijkingen zijn de uitlaat en de motorkap. Uiteraard is het dak ook afwijkend en zorgt het voor minder stijfheid. Om dat op te vangen, worden er verstevigingen aangebracht waardoor de 4C Spider een kleine 50 kilogram zwaarder is dan de Coupé.

Speciaaltjes

Uiteraard zijn er in de afgelopen jaren diverse speciaaltjes geweest van de Alfa Romeo 4C. Er waren geen grote verschillen qua hardware, het was met name de aankleding. Opvallend genoeg is de CPZ Track Edition, speciaal voor de Nederlandse markt, het meest afwijkend. Het is de enige 4C ie standaard geleverd wordt met een laptimer. Hieronder een overzicht van alle speciale uitvoeringen en de geproduceerde aantallen.

4C Launch Edition

2013 – 2015

1.000 exemplaren

4C Club Italia

2015

15 exemplaren

4C Spider 50 Anniversario

2016, 50 exemplaren

4C CPZ Track Edition

2016

20 exemplaren

4C Edizione Corsa

2016

35 exemplaren

Competizione

2018

108 exemplaren

4C Spider Italia

2019

15 exemplaren

Einde productie

De Alfa Romeo 4C Coupé werd al een tijdje niet meer geproduceerd. Het trieste nieuws heeft ons bereikt dat de productie van de Alfa Romeo 4C Spider ook is gestaakt. Er staan nog enkele voorraad modellen bij de dealers, op het moment dat die verkocht zijn is het over en uit voor de Alfa Romeo 4C. Het was niet de beste auto in zijn klasse, het was geen goedkope auto, het was ook geen auto die Alfa Romeo er boven op heeft geholpen. Het was wel een auto die enkel en alleen gebouwd is voor de pure petrolhead. Geen auto voor de poeders, voetballer en rappers. Gewoon voor de liefhebber. Daarom altijd even een hoedtik uitdelen als je een 4C tegenkomt. Dankzij die bestuurder is het wagenpark net even mooier.