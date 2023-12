Vernieuwde Audi SQ8 heeft een stevige prijs!

We reden al met de SQ8, maar nu is er een prijs en kan je hem ook bestellen

De mooiste SUV van het moment met een V8 noemde Wouter het in zijn rijtest van de 2024 Audi SQ8. Wie zijn wij om daar tegenin te gaan? En eigenlijk heeft hij het ditmaal wel bij het rechte eind. De Audi hoeft niet meer te zoeken naar zijn identiteit en verliest zich niet in design kunstgrepen zoals we die wel zien bij de concurrentie van BMW.

Zo’n grote grille, die fase is Audi al een jaar of 10 gepasseerd. Terwijl BMW dik in die puberteit zit op dit moment natuurlijk.

Maar we gingen het over prijs hebben. Die is zojuist bekend gemaakt. En je kunt hem dus ook direct configureren. Eerst nog even kijken wat Wouter precies van de vernieuwde SQ8 vindt, dat doe je door de video hieronder aan te klikken.

Prijs Audi SQ8

De prijs voor de vernieuwde (2024) Audi SQ8 begint bij € 195.044. Knallen we vervolgens de configurator open dan zien we dat de prijs daar begint bij € 196.519. Die configurator laat helaas nog weinig opties zien, dus daar mee spelen in de kerstvakantie hoort helaas nog niet tot de mogelijkheden. Misschien kan je stiekem wel even kijken op de Duitse Audi website, die je al wel toestaat de kleurtjes en velgen te wijzigen..

Voor deze nieuwe prijs (het uitgaande model stond voor een kleine 1.000-2.000 minder in de prijslijst) krijg je wel wat nieuwigheden.

Bijvoorbeeld nieuwe lakkleuren en nieuwe velgdesigns. Maar visueel zie je een nieuwe voorspoiler en een nieuwe diffusor achter. Voor het overige: zie onze rijtest

Is de Audi SQ8 duur?

De Facelift SQ8 is dus niet veel duurder geworden. Dat is op zich goed nieuws, maar het blijft een bak geld natuurlijk, die kleine 2 ton in euro’s. Maar je krijgt er bij de Audi dan ook een 4.0 V8 TFSI motor voor die er maar lieft 507 pk uitstampt en je in 4,1 seconden van 0 naar 100 km/u slingert.

concurrenten van de Audi SQ8? Tsja, hij valt qua vermogen net een beetje onder de echte rammers van sommige concurrenten. Maar hij blijft wel onder die twee ton. Dus zeg het maar!?