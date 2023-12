Everlast Volvo EX30 ineens bløbberdik!

De Everlast Volvo EX30 is bijzonder geslaagd, als je het aan ons vraagt! En het is nog een Nederlands project, ook!

Van sommige auto’s weet je dat het een hit gaat worden, nog voordat je er een meter mee hebt gereden. De Volvo EX30 is zo’n auto. De basis is gelijk aan die van de Smart #1, maar dan met een unieke Volvo-saus eroverheen. Het exterieur is typisch Volvo en dat geldt in redelijke mate ook voor het interieur.

Aan het interieur kun je wel zien dat Volvo de kosten een beetje laag probeerde te houden, maar dat is helemaal niets om je voor te schamen in deze klasse. De Volvo EX30 is namelijk behoorlijk gunstig geprijsd. Tel daarbij op dat het een elektrische compacte crossover is en je weet dat Hans & Astrid (Henk & Ingrid rijden namelijk occasions) in de rij gaan staan om deze auto te kunnen bemachtigen.

Everlast Volvo EX30

Mocht je je willen onderscheiden (je bent immers een uniek persoon), kun je nu bij Everlast terecht. Nee, niet die rapper die het geregeld aan de stok had met Eminem of de leverancier van boksartikelen, maar Everlast Customs. Een Nederlands bedrijf! Naast Heritage Customs is dit een project van de uitstekend geklede Niels van Roij.

Je kan twee kanten op bij Everlast Customs. Aan de ene kant heb je de Outland-edities. Daarmee maak je EX30 een stukje stoerder en ruiger. Zie het als een soort EX30 Cross Country avant la lettre. Op zich niet onaardig, maar een tikkeltje overbodig. Je kan toch niet zo heel erg veel klaarspelen in het terrein met dit soort auto’s.

Prijs is niet mals

Gelukkig is daar ook de Sport Edition van de Everlast Volvo EX30 en die zijn echt bijzonder geslaagd! Natuurlijk, het is best raar om van je crossover een hatchback te maken. Maar laten we eerlijk zijn, de EX30 kun je nauwelijks een crossover noemen. Het enige dat er nog crossover aan is, is de rijhoogte en die lijkt aangepast te zijn.

Je kan bij Everlast een complete kit kopen voor je EX30, dan ben je een kleine tien mille kwijt: 9.495 euro. Maar de onderdelen kun je ook los bestellen. Een setje 19 inch gesmede lichtmetalen velgen kost je 3.180 euro. De 21 inch wielen – eveneens gesmeed – kost 3.580 euro per set.

Daar moeten dan vervolgens nog bandjes omheen, dus goedkoop wordt het absoluut niet. Aan de andere kant schatten wij zo in dat Volvo enorm veel EX30’s gaat verkopen en er zijn niet heel erg veel configuratiemogelijkheden, dus Everlast speelt hier slim op in.

