Vernieuwde Fiat Tipo doet ruig - Autoblog.nl

De onopvallende Fiat Tipo is nu een stukje opvallender.

De Fiat Tipo: het is geen auto waar we wekelijks over schrijven. Er valt gewoon weinig nieuws over te melden en het is ook niet bepaald een verkooptopper in Nederland. Daar gaat een facelift waarschijnlijk geen verandering in brengen, maar toch is hier de vernieuwde Fiat Tipo.

Logo

Wat meteen opvalt is het logo, of beter gezegd de afwezigheid daarvan. In plaats van het bekende Fiat-logo is er nu alleen Fiat in tekstvorm te lezen op de grille. We zijn benieuwd hoeveel de ontwerpers van dit logo betaald hebben gekregen. We zagen dit nieuwe logo voor het eerst op de nieuwe Fiat 500E. Dat wil zeggen: op de achterkant van de 500E. Op de voorkant zit namelijk alleen een ‘500’-logo.

Enorme aanpassing

Naast een nieuw logo heeft de vernieuwde Fiat Tipo ook nieuwe LED-koplampen en -achterlichten gekregen. Verder is de bumper iets gewijzigd en hebben de velgen een nieuw ontwerp. Een subtiele facelift dus, ook al spreekt Fiat zelf van een “enorme aanpassing”.

Cross

Fiat heeft de facelift aangegrepen om een gloednieuwe variant van de Tipo te introduceren: de Tipo Cross. Dat is precies wat je denkt dat het is: een Tipo die voorzien is van wat ruigere looks. Zo staat de Cross 4 centimeter hoger op zijn pootjes. Ook is deze Tipo uitgedost met stoere bumpers, beschermplaten en sideskirts. Verder onderscheidt de Tipo Cross zich van zijn bravere broertjes met zijn grille.

Interieur

Het interieur van de Tipo is ook weer up-to-date gebracht. De analoge klokjes zijn vervangen door een 7 inch scherm. Daarnaast is de Tipo nu voorzien van Fiat’s nieuwste infotainmentsysteem, UConnect 5. Ook dit is iets wat debuteerde op de 500E. Het nieuwe systeem is te bedienen via een 10,25 inch touchscreen en is te koppelen aan je telefoon via Apple Carplay of Android Auto.

Systemen

De technologie van de Tipo heeft een “gigantische update” gekregen (wederom de woorden van Fiat, niet van ons). Dit houdt concreet in dat de Tipo nu de nieuwste veiligheidssystemen aan boord heeft. Denk daarbij aan zaken als verkeersbordherkenning, rijbaanbewaking en dodehoekherkenning.

Motoren

Het motorengamma is er niet spannender op geworden. Qua benzinemotoren moet de 1.4 viercilinder met 95 pk het veld ruimen. In plaats daarvan komt er een 1.0 driecilinder met 100 pk. Op dieselgebied veranderd er niet zo veel. Er is de keuze uit een MultiJet met 95 pk of 130 pk. Voorheen was de sterkste diesel 120 pk, dus tel uit je winst.

Wat de vernieuwde Fiat Tipo moet kosten is nog niet bekend. Ook kan Fiat nog niet melden welke varianten er überhaupt naar Nederland komen. Dat is dus nog even afwachten.