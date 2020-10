Renault zet punt achter diesels - Autoblog.nl

De diesel is deaud, om het op z’n Frans te zeggen.

Fossiele brandstoffen bestaan misschien niet uit dinosauriërs, maar hen staat wel eenzelfde lot te wachten: uitsterving. Dat geldt voor diesel nog meer dan voor benzine. Diesel heeft (niet geheel onterecht) een onfris imago en de sjoemeldiesels hebben dit imago ook geen goed gedaan.

Renault maakte zich ook schuldig aan het bouwen van sjoemeldiesels. Tegelijkertijd waren ze er echter vroeg bij als het om elektrificatie gaat. Denk maar aan de ZOE, de Fluence Z.E en de Twizy. Momenteel is daar de Twingo Electric en een reeks aan hybrides aan toegevoegd. Volgend jaar komt er ook een elektrische cross-over naast de Mégane.

Is er in dit kader ook nog plaats voor dieselmotoren in het gamma van Renault? Het Franse magazine Auto Infos vroeg dit aan iemand die het zou moeten weten: Gilles Le Borgne. Hij is namelijk de ontwikkelingsbaas bij Renault. Zijn antwoord is duidelijk: Renault gaat geen nieuwe diesels meer ontwikkelen.

Renault ziet dus geen toekomst voor de diesel, maar dat betekent niet dat de Fransen ook per direct stoppen met het leveren van diesels. Le Borgne zegt in het interview dat Renault dat niet gaat doen. Je kunt voorlopig nog gewoon kiezen als Renault-klant.

De R&D-afdeling hoeft zich dus niet meer bezig te houden met diesels. Los van het feit dat Renault flink moet besparen, moet het merk natuurlijk ook het nodige geld pompen in de ontwikkeling van EV’s. Samen met Nissan hebben ze een nieuw platform ontwikkeld. De eerste Renault op dit platform verschijnt volgend jaar. De Fransen streven ernaar om in 2025 al hun auto’s op z’n minst deels elektrisch te maken.

Via: Auto Infos