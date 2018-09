Vernieuwde Huracán duikt op, dit is er anders

Een facelift gaat niet lang meer duren.

Het voelt misschien niet zo, maar de tijd van de Lamborghini Gallardo ligt alweer ver achter ons. Zijn opvolger, de Huracán, is sinds 2014 op de markt verkrijgbaar en is inmiddels in tal van varianten geleverd. Hoe meer varianten er worden uitgebracht, hoe sneller er een opvolger of een nieuwe versie gaat komen.

De laatste variant is de Huracán Performante Spyder, die dit jaar zijn werelddebuut beleefde op de Autosalon van Genève. Dit is mogelijk de laatste of één van de laatste varianten van de huidige Huracán, er staat namelijk een facelift op het programma. Via het Lamborghini Talk forum heeft een gebruiker foto’s gedeeld van het vermoedelijke nieuwe model.

Het testexemplaar was gehuld in een pyjama en beschikte onder meer over nieuwe bumpers. De grootste wijziging was in het interieur te vinden. Waar de middenconsole in de huidige Huracán een knoppencircus is, lijkt de facelift een groot scherm te gaan krijgen. De verwachting is dat allerlei zaken bij de facelift middels dit display gaan lopen. Denk aan infotainment, maar ook climate control en voertuiginstellingen. Minder knopjes, meer scherm. Eigenlijk wat de Volkswagen Groep bij alle merken aan het doen is. Het display is in de typische hexagon-Lamborghini huisstijl van het merk.

Op technisch vlak is er nog niets bekend over de update. Vermoedelijk krijgen de 580 pk sterke tweewiel aangedreven en 610 pk sterke vierwielaangedreven Huracán een kleine, niet al te schokkende vermogensupgrade.

De verwachting is dat de Huracán facelift volgend jaar het licht zal zien.