Het verhaal van een vergeten Audi TT

Auto's zijn soms net als goede wijn: de hebben de tijd nodig om te rijpen.

1998 is was een uiterst memorabel jaar voor de automobiel in Europa. Het was het jaar dat de verkopen van de beeldschone en fantastisch sturende Alfa 156 op gang kwamen, en en passant ook nog de (toen nog) prestigieuze titel Auto van het Jaar 1998 in de wacht sleepte. Volkswagen kwam met de Golf IV en Mercedes lanceerde een geheel nieuwe telg in het C-segment: de A-klasse. Porsche kieperde wat ouderwetse merkwaarden overboord en kwam met de eerste écht vernieuwende 911 sinds de 964: de watergekoelde 996. Maserati introduceerde de drop dead gorgeous 3200GT en Jaguar pareerde door een compressor op de XK8 te schroeven.

Maar het waren niet alleen dure coupe’s, er kwam ook een sloot aan meer betaalbare tweedeurs pareltjes: de Mercedes-Benz CLK, Peugeot 406 Coupe, Lancia Kappa Coupe en niet te vergeten de Volvo C70. Honda was zo vriendelijk om de Integra Type-R (DC2) eindelijk ook in Europa te leveren (met Acura neus) en bracht ook maar meteen een nieuwe opvolger voor het grotere broertje, de Prelude (de laatste, zou blijken). Een ding was duidelijk: SUV’s waren bijna nergens te bekennen, laat staan crossovers… Kleine en betaalbare coupé’s waren gewoon helemaal in, wat een tijden

Maar de auto die insloeg als een bom, was een extrovert meesterwerkje van het toen nog zeer introverte Audi. Het merk met de vier ringen was in de jaren 90 maar bezig met één missie: definitief aansluiting vinden met BMW en Mercedes. Dat begon in 1994 met de geheel aluminium A8, gevolgd door de prima A6 en het merk was met de A3 de eerste fabrikant met een échte premium C-segmenter (de E36 compact is een beetje een raar verhaal). De TDI-motoren waren voor die tijd behoorlijk vlot (vergeet niet dat diesels toen nog echt langzaam waren) en de Tiptronic automaat was zowaar te doen.

Kers op de taart was de Audi TT. Het model werd als concept car getoond in 1995.De pers en het publiek waren er lyrisch over. Daarbij was het ook wel duidelijk dat dit net als de Quattro Spyder en Avus Quattro een vingeroefening was om te laten zien waartoe Audi tot in staat zou kunnen zijn. Niets was minder waar: de conceptauto werd bijna ongewijzigd in productie genomen. Er kwam een derde zijruitje, en, eh, dat was het. Niet alleen het design was overweldigend, ook het interieur was zeer origineel en verzorgd. Mede door de bouwkwaliteit, maar ook door de details. Het thema was: zes inbusboutjes. En dat werd overal doorgezet, met als mooiste voorbeeld de bediening voor de stoelverwarming, deze was in zes standen te zetten, en per standje brandde er een lampje op.

Echter, qua rijden was er wel het een en ander op aan te merken. Om de TT een beetje spannend te houden, werd de achterkant wat los afgesteld. Dat werkte voor de 205 GTI en Clio Williams, dus waarom niet voor de TT? Op snelheden tot zo’n 100 km/u was het ook een feestje. Natuurlijk, de besturing was net zo vaag als Jan-Peter Balkenende bij het vragenuurtje, maar de remmen waren puik. Het onderstel was stevig, maar comfortabel genoeg voor langere ritten. Maar op hogere snelheden was Audi’s kleine coupe wel heel erg ‘vrij’. Dit resulteerde in een serie ongelukken waar bestuurders van hun kersverse TT al oversturend tegen van alles aan crashten. Het sterkste verhaal is nog altijd van twee TT’s die elkaar oversturend ontmoeten en botsen. Of het waar is, waarschijnlijk niet, maar de pers smulde ervan.

Audi greep in installeerde het laatste ESP-systeem van Bosch en monteerde een achterspoiler voortaan op alle TT’s. Eigenaren die er al eentje hadden kregen ook het ESP, en konden kiezen of ze wel of niet de enigszins ontsierende spoiler wilde hebben. Dit had zijn effect, maar het castreerde de auto wel van zijn karakter. De TT (aankoopadvies) was nu een soort Golf Coupe geworden, wat het strikt genomen eigenlijk ook is. De motoren van 180 en 225 pk waren uitstekend: krachtig, koppelrijk en nog relatief zuinig. Het geluid was een wat luide brom, niet echt inspirerend. De TT verkocht er niet minder om. Audi had een gigantische markt ontdekt: die van de modebewuste persoon die niet zo veel om autorijden geeft. Eigenlijk exact het tegenovergestelde van de eerder genoemde Honda Integra Type-R.

De TT kreeg een open variant, de Roadster, die op zijn beurt ook een kopie was de concept versie. Zelfs de Nimbus-grijze lak, aluminium rolbeugels én de handschoen-lederen veters haalden het productiestadium. In 225 pk quattro-trim was het zeker een snel sportwagentje, maar in vergelijking met de Honda S2000 of Porsche Boxster was het niet echt een dynamisch wonder. En dat is altijd een beetje blijven hangen bij de TT: leuk concept, geweldig design, maar niet voor de enthousiaste bestuurder. In 2003 kwam Audi dan eindelijk met een nieuwe versie op de proppen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat er een TT-S zou komen met een nog potentere 1.8T en zelfs een facelift lag in de planning. Sterker nog, in 2001 stonden beide projecten al klaar om gelanceerd te worden, maar Audi besloot niet aan het design te tornen en wilde de 1.8T niet te veel stressen. De plannen werden dus gewijzigd.

In 2003 kwam dan de Audi die de TT-S had kunnen (of moeten) zijn, de TT 3.2 Quattro. Omdat de TT op het onderstel van de Golf/A3/Toledo/Octavia stond, waren de zescilinders van Audi niet te plaatsen. De A4, A6 en A8 hadden de motor in lengte voor de vooras liggen, met ‘échte’ quattro (torsen diff) terwijl de motor bij de TT overdwars lag, met 4-Motion vierwielaandrijving (Haldex koppeling). Tegenwoordig is de techniek al veel verder, maar bij de TT quattro voelde je de Haldex nog werken. Bij hard accelereren had je eventjes slip op de voorwielen en dan kwamen de achterwielen erbij. Gelukkig waren ze bij Volkswagen bezig met hun ultieme Golf IV, de R32, met een compacte VR6 motor van 3.2 liter. Deze werd ook in de TT geleverd, maar dan met een paar paarden extra waardoor het resultaat uitkwam op 250 pk en 320 Nm. Vierwielaandrijving was standaard, evenals een handgeschakelde zesbak. Maar als optie kon je kiezen voor de DSG bak. Jazeker, de Audi TT was eerste auto die je kon bestellen met een automaat met dubbele koppeling.

Deze auto werd al een stuk beter ontvangen. De DSG was een top-transmissie en zou snel bijna alle sequentiële enkel-koppelings transmissie overbodig maken. Daarbij klonk de V6 uitstekend en waren de prestaties niet onaardig. Echter, er waren twee nadelen. Dankzij de V6 en de automaat werd de TT behoorlijk zwaar. Tweede nadeel: trekkracht. Niet dat de VR6 te kort kwam, maar je moest wel telkens hoog in de toeren klimmen. De 1.8T was vele malen effectiever. De TT 3.2 quattro was een verbetering, maar nog niet de rijdersauto die eigenlijk al met de introductie beloofd werd. Dus werd er een belletje gepleegd naar ‘quattro’, tegenwoordig Audi Sport genaamd. Audi quattro GmbH staat bekend om de ‘RS’ modellen van Audi, evenals de R8. Maar voor de ultieme TT werd ook de hulp van de performance divisie uit Neckarsulm ingeroepen. Het doel: een rijders-TT ontwikkelen, zonder de dagelijkse bruikbaarheid compleet overboord te gooien. Het resultaat was de TT quattro Sport.

Deze werd in 2005 getoond en geleverd. De motor kreeg er een paar paarden bij, waardoor het totaal op 240 terecht kwam. Niet een simpel chipje, maar twee grotere intercoolers en een licht gewijzigde KKK K-04 Turbo. Deze werd gekoppeld via een dual-mass vliegwiel aan enkel een handgeschakelde zesbak. Daarnaast ging het gewicht omlaag met maar liefst 75 kg. Dit werd bereikt door de achterbank te verwijderen, evenals de climate control. Ook de hoedenplank en reservewiel werden weggelaten. De accu verhuisde naar de achterkant voor een iets betere gewichtsverdeling. Het interieur zag er wederom indrukwekkend uit: twee grote Recaro-kuipen, waarvan de achterkant in carrosseriekleur gespoten. Verder was het allemaal vrij basic, zoals het hoort in een rijdersauto. Evenals de leren en vooral alcantara afwerking. Stuurwiel, handrem en pookknop zijn in het zachte materiaal gewikkeld. Een plakaatje op het handschoenenkastje geeft aan dat je in iets bijzonders rijdt.

De TT quattro Sport kreeg een 20 mm verlaagd S-Line onderstel, evenals speciale 15-spaaks 18″ Speedline Corse velgen. Verder is de TT quattro Sport te herkennen aan de rode remklauwen en de bodykit van de 3.2. Maar het meest in het oog springend is toch wel dat het dak in Phantom-zwart is gespoten. De TT Quattro Sport was leverbaar in rood, zilver, blauw en zwart. Bij de laatste kleur is het dus wat lastiger te herkennen. Er zijn overigens ook V6’en met zwart dak: in de US werd vlak voordat TT MkII kwam een special edition uitgebracht die ook deze feature hadden.

Qua prestaties ging de TT er ietsjes op vooruit: eindelijk ging de TT sneller dan 6 seconden naar de 100 km/u (5,9 seconden) en was de topsnelheid begrensd op 250 km/u. Een echte hardcore sportwagen was het echter niet, maar deze TT is dé versie die je moet hebben. Om twee redenen: het is veruit de leukste TT om te rijden (de kont komt zelfs weer een beetje los!) en er zijn er weinig van gebouwd, slechts 1165 stuks. Om het nog erger te maken, daarvan ging het gros naar de overkant van de Noordzee: 800 exemplaren hebben het stuur aan de verkeerde kant zitten. Dat maakt de zoektocht er niet makkelijker op. Maar als je er eentje kan vinden heb je wel een leuke klassieker voor de toekomst. Niet alleen om te zien is het de gaafste TT, maar dus ook om van A naar B te gaan. Zoals het eigenlijk ook bedoeld was.