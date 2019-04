Dit zijn de 6 goedkoopste auto’s met een G-label

Voor als je wilt trappen tegen de gevestigde orde, maar een beperkt budget hebt.

Energielabels zijn eigenlijk heel logisch. Je krijgt een goed idee van het verbruik van een product. Zeker als je gaat kijken naar een televisie, wasmachine, koelkast of oven-magnetron combinatie. Het zijn van die producten waar je je niet vaak in verdiept. Dus kun je met zo’n label keurig zijn hoe vervuilend ze zijn voor het milieu.

Ook bij auto’s zijn milieulabels verplichte kost. De uitkomst van een milieulabel heeft niet alleen te maken met de uitstoot van de auto, maar ook het formaat. Zo had de Maybach 62 destijds een veel gunstiger label dan de kleinere, lichtere en zuinigere Maybach 57. Kortom, bij auto’s lijkt er wat te mankeren aan die labels. Dan ga je je afvragen of de labels bij witgoed en bruingoed óók zo rücksichtslos gekozen zijn. Want gek genoeg zijn er veel relatief zuinige auto’s die tóch behept zijn met een G-Label. Dit zijn de zes goedkoopste.

Mazda CX-3 SkyActiv-D SkyLease

€ 33.490

De Mazda CX-3 is de kleinste crossover van Mazda. De onlangs gefacelifte auto is leverbaar met diverse viercilinder motoren die zo’n 115 tot 150 pk leveren. Vrij modaal dus. Stel, je hebt niet zo veel haast, maar maakt heel erg veel kilometers, dan is een dieseltje interessant. Althans, dat zou je denken. De 1.8 viercilinder levert 115 pk en 270 Nm. Prima waarden voor zo’n auto. De fabrieksopgave qua verbruik is iets minder dan 1 op 20. Pure waanzin, natuurlijk. Vandaar het rode label.

SsangYong Tivoli 1.6 Aut. Crystal

€ 31.400

Jazeker, SsanYong bestaat nog steeds en is ook actief in Nederland. Voor een tijdje was het merk een redelijke hit onder marktkoopmannen. Voor een beperkt bedrag had je een gigantische 4×4 die 3.500 kilogram kon trekken, mede dankzij een in licentie gebouwde Mercedes-Benz motor. Tegenwoordig concentreren ze zich op compacte, hippe crossovers. De Tivoli is er in allerlei uitvoeringen. Als je gaat voor de eenvoudige 1.6 motor en deze combineert met een automaat ben je zeer milieu-onbewust bezig. SsangYong zegt dat deze auto bijna 1 op 14 moet halen. Waarschijnlijk zit deze opgave dichter bij de waarheid dan de 1 op 25 die zijn concurrenten op papier kunnen halen. Meer dan de helft van de nieuwprijs bestaat overigens uit belastingen.

Abarth 595 1.4 T-Jet 145 75th Anniversary

€ 29.395

Deze rappe Abarth is in de Verenigde Staten een van de zuinigste auto’s die je daar nieuw kunt kopen. Ondanks het gebruik van een relatief kleine turbomotor en een laag gewicht, is de auto volgens de ‘label-bepalers’ waanzinnig slecht voor het milieu. Dat komt waarschijnlijk vanwege de zeer compacte afmetingen. Het kan niet liggen aan het feit dat ‘ie 1 op 15 kan halen. Toch?

Suzuki Jimny 1.5 Comfort

€ 26.999

Ok, deze lijkt wat logischer te zijn. De Suzuki Jimny is namelijk behept met iconische lijnvoering. Dat betekent dat er van aerodynamische eigenschappen geen sprake is. Dankzij zijn ladderchassis is de Jimny relatief zwaar en de motor is er eentje zonder turbo. Volgens Suzuki moet je dik 1 op 14 kunnen halen. Gezien de capaciteiten van de auto valt dat heel erg mee. Maar voor de mensen die de labels maken niet: ook de Jimny heeft zo’n diep donkerrood G-Label. Nog erger: de auto kost 27 mille, maar bijna 11 mille daarvan is BPM en 2.700 euro is BTW. Slik.

Opel Adam S 1.4 Turbo

€ 27.499

Typisch zo’n auto waarvan je denkt: Geinig ding! Om ‘m vervolgens niet te kopen. Zonde, want het is echt een leuke auto. De Adam ziet er aanzienlijk hipper en stoerder uit dan een Karl of Corsa, maar het is géén crossover. Helemaal goed dus. De Adam 1.4 Turbo S is de sportieve variant. Geheel volgens de heersende mode heeft deze auto een downsize motorblok: een 1.4 viercilinder met turbo, goed voor 150 pk. Bloedsnel is de Adam Turbo S niet, maar met een top van 210 km/u heb je niets te klagen in dit kleintje. Het verbruik van 1 op 15,9 is echter blijkbaar onacceptabel. In totaal is 11.000 euro voor de schatkist.

Kia Picanto 1.2 Aut. DynamicLine

€ 21.095

Van alle A-segment auto’s is de Kia Picanto misschien wel de beste aanbieding. De Picanto is ruim, rijdt heel volwassen, heeft 7 jaar garantie en is redelijk betaalbaar. Kortom, een prima auto voor basaal vervoer. Picanto rijden kan al vanaf 12.715, maar dat is net zoiets als Picanto’s eten, daar krijg je gauw genoeg van. Een beetje leuke uitvoering zit op 15 mille. Er is zelfs een moderne 1.0 T-GDI motor leverbaar. Wil je een Picanto met automaat, dan is dat alleen mogelijk met de oudere, atmosferische 1.2 motor. Deze verbruikt zo’n 1 op 17 en dat is, eh, schandalig? Het is in elk geval goed voor een G-Label. Niet alleen dat, het is veruit de goedkoopste auto met G-Label. Ondanks de lage prijs is dik 5.500 euro BPM en 2.587. Meer dan 8 mille aan belastingen op een Picanto. Welkom in Nederland.