Nieuwe elektrische SUV van Volkswagen is uniek

De nieuwe elektrische SUV van Volkswagen zal geen Volkswagen heten of VW-badges krijgen.

Volkswagen is een enorm groot merk in Europa. In de VS bestaan ze ook, maar daar worden ze toch meer gezien als een soort semi-hip, semi-luxe merk voor liefhebbers. Jazeker, hier struikel je erover, maar in de VS is een Volkswagen auto die je koopt vanuit een bepaalde overtuiging. Ze verkopen daar dan ook niet heel erg goed, het is bijna een nichemerk. Afgelopen jaar verkocht het merk daar zo’n 375.000 auto’s. Ter vergelijking: Subaru verkocht in 2022 583.010 auto’s aan de andere kant van de plas.

Daarbij is Volkswagen populair vanwege de snelle Golfjes, luxe Jetta’s of handige crossovers. Niet vanwege de enorm grote auto’s. De Phaeton werd er maar mondjesmaat verkocht. Ook de Touareg was daar geen verkoopknaller. Toch wil Volkswagen voet aan de grond krijgen in de markt voor grote SUV’s. De marges zijn namelijk enorm én ze worden in grote aantallen verkocht.

Nieuwe elektrische SUV van Volkswagen

Daarvoor gaat Volkswagen een andere tactiek opvolgen. Ze hebben namelijk het merk ‘Scout’ opgekocht. Dat was destijds een model van International Harvester. Je kan de Scouts zien als een van de eerste SUV’s zoals ze die in de States kennen. Omdat Scout een nogal een naam heeft, zijn ze uiteraard heel bang dat de Duitsers een VW pakken en daar een Scout-badge op boetseren. Dat gaat sowieso niet gebeuren.

Wat ook niet gaat gebeuren: Volkswagen design. Volgens Jeff Bade, een gewaardeerd lid van de Scout-community, worden het ‘echte’ Scouts. De auto krijgt zelfs zijn eigen platform. Het wordt ook echt de opleving van het merk, niet een ‘naam’ die ze op een Touareg of Atlas plakken.

Dat houdt in dat het ook échte elektrische offroaders worden. Dus geen MPV-esque crossovers als de Model Y en Model X die de marketingafdeling vervolgens ‘SUV’ noemt. Nee, het worden echt auto’s waarmee je in de blubber uit de voeten kunt komen. Daarnaast komt er een pick-up, wellicht dat men die nog eens grijs importeert en inzet als bedrijfswagen.

Niet op MEB-platform

Ook is bekend dat VW de Scouts niet op de bestaande MEB-platforms gaat bouwen. Dat is niet alleen vanwege het formaat van de auto. Nee, met moet er ook echt daadwerkelijk mee kunnen werken.

Een ander ding waar we blij mee kunnen zijn: eindeloze mogelijkheden om de auto aan te kleden. Zeker nu Tesla’s gemeengoed zijn, is een beetje afwisseling wel leuk. Waarbij Tesla de keuze echt minimaal is, kon je bij Scout eindeloos je gang gaan om de auto helemaal naar smaak aan te kleden, zowel qua opties als accessoires.

Qua prijs is het nog wel een beetje onduidelijk waar ze de nieuwe SUV van Volkswagen gaan plaatsen. Onze indruk: dicht bij de modellen van Rivian. Scout staat overigens niet op de planning voor Nederland, alleen voor de VS.

Via: Autoblog.com