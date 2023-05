Zo worden de elektrische busjes van Mercedes

Alles moet elektrisch! Niet alleen personenauto’s maar ook al die bezorgers en kampeerbusjes worden EV’s. Dit is hoe Mercedes dat gaat doen.

Alles en iedereen moet elektrisch, dat is op zich geen nieuws. Maar op bedrijfswagen gebied is er nog wel wat eer te behalen. Het lijkt simpel, je gooit zo’n bus vol met accu’s en gaan met die banaan. Maar er zijn een hoop dingen waar je rekening mee moet houden.

Veel batterijen betekent veel gewicht. Dat betekent ook weer een lager laadvermogen. Daarom zoeken fabrikanten nu vaak een compromis. Dat heeft dan weer gevolgen voor zaken als de actieradius en het maximale trekgewicht. Nog veel ruimte voor ontwikkeling zullen we maar zeggen.

Visie Mercedes-Benz

Een grote speler op de bedrijfswagen markt is natuurlijk Mercedes. Die hebben al een eSprinter en een eVito in het aanbod, maar het aandeel elektrische busjes bij Mercedes moet nog flink groeien.

Het merk heeft inmiddels al 40.000 elektrische busjes verkocht, maar is nog lang niet tevreden. Dus spreekt het merk deze week zijn ambities uit en presenteert het een nieuw platform: VAN.EA.

Dit nieuwe modulaire platform moet als basis gaan dienen voor alle middelgrote en grote Mercedes-Benz bestelauto’s vanaf 2026. Het aandeel elektrische bedrijfswagens moet in 2026 20 procent van alle verkochte busjes zijn en in 2030 maar liefst 50 procent.

Daarnaast wil het merk het aantal aangeboden varianten verminderen in vergelijking met het huidige ICE aanbod. Uiteraard zonder dat er minder te kiezen is. Nou succes dan maar.

Nieuwe platform

Het gaat dus om de volgende generaties Vito en Sprinter bestelbussen. In ieder geval dat formaat. De Mercedes-Benz Citan deelt zijn platform met de Renault Kangoo en de Nissan Townstar. Dus die valt hier buiten.

Het nieuwe platform voor de elektrische busjes van Mercedes is door het merk VAN.EA gedoopt. Het bestaat uit drie modules. De voorste module is de elektrische aandrijflijn zelf en de vooras. Deze module is voor alle auto’s hetzelfde. De verschillen zitten in de andere twee modules.

De middelste module bepaalt de lengte van het voertuig. Hier bevindt zicht de batterijhouder en de verschillende batterijpakketten. De achterste en derde module komt in twee versies. Met en zonder extra elektromotor. Dus of voorwielaandrijving, of vierwielaandrijving.

Voor ieder wat wils

Zo wil het merk de elektrische busjes klaar maken voor de toekomst en voor iedereen. Schaalbaar en aanpasbaar. Daarmee is het nieuwe platform meteen geschikt voor het zwaardere werk van de hardwerkende schoffelaar van de gemeente, maar ook voor de pakketbezorgers, taxibusjes en niet te vergeten voor de altijd populaire campers. Want ook die moeten natuurlijk elektrisch worden!

Teaser

Nu Mercedes toch bezig is ook meteen een teaser voor hoe de middelgrote variant er uit gaat zien. Dus de Vito, eVito, V-Klasse en EQV. Die krijgt een flinke opknapbeurt met onder andere een vernieuwd interieur en de nieuwste generatie MBUX infotainment.