Vernieuwde Mitsubishi Space Star goedkoper dan voorheen

Dat de Mitsubishi Space Star weer goedkoper is, komt mooi uit voor de koopjesjagers.

Een van de goedkoopste auto’s van Nederland, de Mitsubishi Space Star, wordt een beetje goedkoper. Dat is natuurlijk fantastisch nieuwes voor mensen die een kleine en goedkope auto zoeken.

Onder druk

De kleine auto staat namelijk onder druk. Om de prijzen laag te houden, zijn ze heel ongecompliceerd. Met andere woorden: voorzien van relatief eenvoudige techniek. Omdat ze licht zijn, is het verbruik laag. Het probleem is dat de meeste emissieeisen dermate streng zijn, dat het de moeite niet loont om zo’n auto te maken.

BPM

Dan moet een A-segment auto voorzien worden van dure attributen zoals filters en elektrische assistentie, waarmee de auto net zo duur wordt om te produceren als een B-segment auto. In Nederland wordt de theoretische uitstoot gebruikt om te bepalen hoeveel BPM (die we geen BPM mogen noemen) er betaald dient te worden. Goed nieuws voor Mitsubishi, de onlangs vernieuwde Space Star gaat goedkoper worden.

1.000 euro goedkoper

Relatief gezien is het verschil behoorlijk. De Mitsubishi Space Star wordt namelijk 1.000 euro goedkoper. Dat is nog steeds 3.500 mille aan taxen omdat de auto een belediging is voor het milieu in de ogen van de fiscus. Wat dat betreft kan het nooit kwaad om altijd te checken wat de CO2-afdracht is. In sommige gevallen betaal je alsnog een groot gedeelte puur en alleen aan belasting.

Prijs

We houden je niet langer in spanning: de nieuwe Mitsubishi Space Star is er nu vanaf 11.990 euro. Daarvoor heb je de 1.0 Entry met deuren, wielen, een motorkap, instructieboekje, antenne, oliepeilstok en vier ronde banden. Daarmee is het een van de goedkoopste auto’s van Nederland. De 1.0 Cool+ (met airco) wordt ook 1.000 euro goedkoper, alsmede 1.2 Active automaat. Die laatste is alleen voor de echte Bon Vivants van deze wereld. Je weet wel, mensen die zich overal aan laven.

De nieuwe prijzen gaan in vanaf 1 juli aanstaande.