Buick Envision S hád jouw Opel kunnen zijn

De Buick Envision S is je ex, maar dan na tien jaar tijd, drie zwangerschappen en een derde hypotheek.

Het beheren van diverse merken in een concern kan nog best lastig zijn. Dat bewijst General Motors, dat eigenlijk al in zijn hele bestaan moeite heeft gehad om wereldwijd auto’s aan de man te brengen onder diverse merknamen.

General Motors

Gelukkig voor General Motors was Opel altijd een vaste waarde voor het concern. De Duitse autobouwer (en het identieke doch Britse Vauxhall) waren goed voor een groot marktaandeel in Europa en daarbuiten.

PSA

Maar net zoals met heel veel andere merken heeft GM besloten door te willen gaan zonder Opel/Vauxhall en is de boel verkocht aan PSA. Dat heet geleid tot aanzienlijk betere Opels. Lichter, zuiniger, net zo praktisch en dus lager qua kosxten voor ons Nederlanders. Ook hoeft Opel niet meer te zeulen met leuzen als ‘Wir leben autos’ bij een Zuid-Koreaanse Opel Karl.

Buick

Mocht je je afvragen, hoe zou het eigenlijk zijn gegaan met Opel als het nog onder de vleugels van GM opereerde? Daar is gelukkig Buick voor. Het is een luxemerk dat boven Chevrolet staat, maar onder Cadillac. Met name in China is het merk enorm behoorlijk groot. Sterker nog, het is de belangrijkste afzetmarkt voor Buick.

Buick Envision S

De laatste toevoeging aan het Chinese Buick-gamma is deze Envision S. Zoals je kunt zien een vlotte verschijning die helemaal voldoet aan de laatste mode: het is een crossover en het apparaat is niet al te groot. De reden waarom Buick voor de naam Envision S is begrijpelijk: de oude Envision is een jaartje geleden voorzien van een facelift en blijft nog even leverbaar.

E2XX-platform

De oude Envision staat nog op het Delta-platform (dat wij kennen van de 2005 – 2012 Opel Astra). De nieuwe Envision S staat op het nieuwe ‘E2XX’-platform, waar de huidige Insignia ook op staat. Naast de gewone Envision S toont Buick meteen de Envision S Avenir, die vermoedelijk met een milieuvriendelijke geëlektrificeerde aandrijflijn geleverd gaat worden.

Europa

Uiteraard zijn er geen plannen om dit in Europa te gaan verkopen, maar mocht je afvragen wat er van Opel gemaakt had kunnen worden als ze niet met PSA in zee waren gegaan, heb je het hier het antwoord.