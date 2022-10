Mokka-e doet Ford GT na: flippen niet toegestaan

De Opel Corsa en Mokka-e doen de Ford GT na: je mag ze niet snel doorverkopen!

Auto’s worden telkens lastiger verkrijgbaar. Dat niet alleen, ze worden ook telkens duurder. Doodnormale auto’s zijn bijna onbetaalbaar geworden. Dus eerst moet je lang wachten en vervolgens een flink bedrag ophoesten.

Wat dat betreft laat Opel een ouderwets horen. Opel geeft namelijk extra ‘subsidie’ op een Corsa-e of Mokka-e. Volgend jaar wordt de subsidiepot voor elektrische auto’s aangevuld en Opel loopt dus op de zaken vooruit. Je krijgt namelijk 2.950 euro van Opel als je een compact elektrisch modelletje scoort. Alleen komt het geld niet bij de overheid vandaan, maar van de importeur.

Mokka-e doet Ford GT na!

Zitten er wat haken en ogen aan de actie? Ja, op zich wel. Je krijgt het bedrag van Opel echt terug, dus je moet het oorspronkelijk bedrag wél ophoesten. Vervolgens mag je ook niet direct de auto doorverkopen voor de volle mep. Dat mag pas ná 6 maanden. Ford had een soortgelijke voorwaarde bij de GT supercar. Mocht je dat wél doen, dan mag Stellantis Nederland het gehele bedrag terugvorderen! Even een Mokka-e ‘flippen’ is er dus niet bij.

De actie geldt alleen voor particuliere, dus de ZZP-er die een efficiente EV zoekt, vangt bot. Maar de voorwaarde die ons het meest verbaasde, is het aantal modellen waarbij de subsidie níet geldt: Business, Business+, Business Edition, Business Elegance, Business Executive en First Edition. Zijn dat ze niet allemaal?

Prijzen

Nee, de actie geldt namelijk wel op de GS, Elegance, Edition en Ultimate. Die bovenstaande modellen zijn al een soort actiemodel of een model voor de lease (al die Business-edities). Daarbij wordt de prijs laag gehouden voor een gunstige bijtelling, maar is er minder marge.

Dan de prijzen. de goedkoopste versie van de Corsa-e is 33.999 euro, de goedkoopste Mokka-e verwisselt van eigenaar voor 38.449 euro. In beide gevallen gaat er dus een kleine 3 mille af.

Het is wel een beetje een doekje voor het bloeden, want de oude 7.4 kW-versies zijn geschrapt. Ze hebben nu allemaal het snellere laadvermogen (11 kW). Dus onder aan de streep moet je alsnog meer geld mee nemen.

